【今週も雨の日多い】折りたたみ傘がお守り

今週も晴れの予報は少なく、雨の予報の方が多くなっています。

【▶画像を見る】雨が降るのはいつ？「雨シミュレーション」 【▶画像を見る】４月なのに夏日多い「九州各都市の週間予報」

月曜日から水曜日にかけては、九州南部に予想される前線の影響を受けるでしょう。木曜日は前線の勢力が弱まるため、晴れる所が多くなっています。しかし、土曜日は再び雨が予想されています。

雨シミュレーション１２日（日）～１６日（木）

週間天気予報に「雨マーク」がついていなくても、雨が予想されている場合があります。念のため「折りたたみ傘」を持って出かけましょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（１２日（日）～ １８日（土））

11日（土）は平年より高く、熊本市25.3度、福岡県飯塚市25.1度、宮崎県延岡市27.0度など、夏日となった所もありました。しかし福岡県飯塚市の最小湿度は22％となるなど、湿度は低くカラッとした陽気でした。

今週は4月にしては気温が高いうえに、11日（土）と異なり、蒸し暑さが加わりそうです。少し早いと思うかもしれませんが「春の熱中症」にも注意しましょう。週間予報は画像で確認できます（各都県５か所ずつ）。

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