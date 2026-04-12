丸山桂里奈＆本並健治「付き合って間もない頃に来た以来」家族3人でディズニー満喫「娘ちゃんはしゃいでて可愛い」「幸せエピソードでおなかいっぱい」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈と元サッカー日本代表の本並健治氏が、4月11日までにそれぞれInstagramを更新。ディズニーシーに家族で遊びに行った写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】43歳元なでしこ「幸せオーラ全開」夫＆娘とディズニー満喫
丸山は「東京ディズニーリゾートより、招待いただき東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリーに行って来ました！！」とつづり、ディズニーシーを満喫している写真を複数枚投稿。本並と娘がパレードを楽しむ写真やキャラクターのグリーティングに行く写真など、微笑ましい家族ショットを公開している。
また丸山は「本並さんとお付き合いしていた時に来て以来だったので、今回こうして家族で来れてよかったです」とエピソードを明かしている。一方で本並も「丸山桂里奈と付き合って間もない頃に来た以来、3人で来れて良かったです」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「幸せオーラ全開」「ディズニーシー満喫出来て良かった」「素敵なお話ありがとうございます」「幸せエピソードでおなかいっぱいです」「娘ちゃんはしゃいでて可愛い」「仲良し家族」など反響が寄せられている。
本並と丸山は2020年9月に結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元なでしこ「幸せオーラ全開」夫＆娘とディズニー満喫
◆丸山桂里奈＆本並健治、付き合いたて以来のディズニーを満喫
丸山は「東京ディズニーリゾートより、招待いただき東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリーに行って来ました！！」とつづり、ディズニーシーを満喫している写真を複数枚投稿。本並と娘がパレードを楽しむ写真やキャラクターのグリーティングに行く写真など、微笑ましい家族ショットを公開している。
◆丸山桂里奈＆本並健治の投稿に反響
この投稿に「幸せオーラ全開」「ディズニーシー満喫出来て良かった」「素敵なお話ありがとうございます」「幸せエピソードでおなかいっぱいです」「娘ちゃんはしゃいでて可愛い」「仲良し家族」など反響が寄せられている。
本並と丸山は2020年9月に結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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