寺島しのぶ、両親の面影感じる“モダン着物”ショットに絶賛の嵐「うわ〜素敵」「お美しい」「個性的」
歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎、俳優・富司純子の娘で、俳優の寺島しのぶ（53）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。モダンな洗練された着物姿を披露した。
【写真】「個性的で素敵なお着物」両親の面影感じる寺島しのぶの“モダン着物”ショット
寺島は「本日は朝から眞秀の2人でフランス映画を見ました。コメントがなかなかよかったし、自分の言いたいことを短くまとめられるようになったなぁと新しい一面を見たのでした」と長男の歌舞伎役者・尾上眞秀（まほろ）とのエピソードをつづり、着物ショットを公開している。
公開された写真は、グレーを基調とした淡い色調の着物姿。落ち着いたトーンながらも、肩から胸元にかけて施された流れるような模様が、知的で凛とした雰囲気を引き立てていた。
帯周りは、柔らかなピンクの帯揚げと帯締めを差し色として使うことで、春らしい温かみと華やかさをプラス。寺島らしいモダンな感性が光るコーディネートとなっている。
ほかの投稿でも着物姿を披露しており、黒地に細かい白の格子模様が配されたモノトーンの小紋は、総柄ながらも落ち着いた配色で、都会的な洗練さを感じさせる1枚となっていた。小物の合わせ方も印象的で、帯周りにあえて深みのある「赤」の帯揚げを差し色として使うことで、全体をグッと引き締め、色香をプラスしていた。
コメント欄には「うわ〜素敵」「お父様にソックリ」「お美しい」「いつもステキなお着物、目の保養をさせて頂いております」「個性的で素敵なお着物」「今日のアングル、お母様によく似てらっしゃいます」などの反響が集まっている。
【写真】「個性的で素敵なお着物」両親の面影感じる寺島しのぶの“モダン着物”ショット
寺島は「本日は朝から眞秀の2人でフランス映画を見ました。コメントがなかなかよかったし、自分の言いたいことを短くまとめられるようになったなぁと新しい一面を見たのでした」と長男の歌舞伎役者・尾上眞秀（まほろ）とのエピソードをつづり、着物ショットを公開している。
帯周りは、柔らかなピンクの帯揚げと帯締めを差し色として使うことで、春らしい温かみと華やかさをプラス。寺島らしいモダンな感性が光るコーディネートとなっている。
ほかの投稿でも着物姿を披露しており、黒地に細かい白の格子模様が配されたモノトーンの小紋は、総柄ながらも落ち着いた配色で、都会的な洗練さを感じさせる1枚となっていた。小物の合わせ方も印象的で、帯周りにあえて深みのある「赤」の帯揚げを差し色として使うことで、全体をグッと引き締め、色香をプラスしていた。
コメント欄には「うわ〜素敵」「お父様にソックリ」「お美しい」「いつもステキなお着物、目の保養をさせて頂いております」「個性的で素敵なお着物」「今日のアングル、お母様によく似てらっしゃいます」などの反響が集まっている。