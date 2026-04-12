アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が11日、仲介国のパキスタンで行われましたが、さきほどアメリカ側の代表を務めるバンス副大統領は、イラン側と合意に達しなかったと明らかにしました。バンス氏らはこの後、アメリカに帰国する方針です。

アメリカ・バンス副大統領「我々は合意に達していない。米国よりイランにとってはるかに悪いニュースだ。合意なしに我々はアメリカに帰るが、我々のレッドラインや何が歩み寄れるかは非常に明確にした」

バンス副大統領は、協議後の会見でイランと折り合わなかった点について、「イランが核兵器を追求しないという明確な確約が必要だ」と述べ、核開発問題でイラン側の譲歩が無かったことを強調しました。

その上で「我々はかなり柔軟に対応し、譲歩した」「我々の最終かつ最善の提案をイランが受け入れるかどうか様子をみる」と述べ直接協議は一旦打ち切るもののイラン側の出方を見極める姿勢を示しました。

一方、イラン側は協議の中で核問題のほかにホルムズ海峡の管理をめぐる問題や戦争被害に関する賠償と制裁の解除、イランに対する完全な戦闘の終結などが議論されたと明らかにしました。

また、イランメディアもアメリカの過度な要求が合意の妨げになっていると指摘していましたが、協議は12日も継続されると報じていました。

交渉が完全に決裂した場合、戦闘再開への懸念が深まりそうです。