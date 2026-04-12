開催：2026.4.12

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 0 - 6 [ガーディアンズ]

MLBの試合が12日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとガーディアンズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はマーティン・ペレス、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

1回表、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 ATL 0-1 CLE

6回表、6番 リース・ホスキンス 4球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 ATL 0-2 CLE

8回表、5番 チェース・デローター 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 ATL 0-3 CLE

9回表、さらにピッチャー オスバルド・ビドがワイルドピッチでガーディアンズ得点 ATL 0-4 CLE、4番 ダニエル・シュニーマン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 ATL 0-6 CLE

試合は0対6でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はブレーブスのマーティン・ペレスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 11:10:18 更新