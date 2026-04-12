開催：2026.4.12

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 6 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が12日に行われ、オリオールパークでオリオールズとジャイアンツが対戦した。

オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブで試合は開始した。

2回表、7番 エリオト・ラモス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 BAL 0-1 SF

2回裏、7番 コルトン・カウセル 3球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 1-1 SF

3回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 2-1 SF

4回表、7番 エリオト・ラモス 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 BAL 2-2 SF

4回裏、8番 コビー・メヨ 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 BAL 3-2 SF、9番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 4-2 SF

7回裏、9番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 5-2 SF

8回裏、8番 コビー・メヨ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 6-2 SF

試合は6対2でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのグラント・ウルフラムで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 11:12:18 更新