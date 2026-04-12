開催：2026.4.12

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 1 - 7 [Rソックス]

MLBの試合が12日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとRソックスが対戦した。

カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

4回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 STL 0-2 BOS

8回裏、3番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってセンターへのホームランでカージナルス得点 STL 1-2 BOS

9回表、9番 セダン・ラファエラ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-3 BOS、2番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-5 BOS、3番 ジャレン・デュラン 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-6 BOS、4番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-7 BOS

試合は1対7でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのランヘル・スアレスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 11:20:23 更新