2026年4月12日（日） MLB カージナルス vs Rソックス 試合結果
開催：2026.4.12
会場：ブッシュ・スタジアム
結果：[カージナルス] 1 - 7 [Rソックス]
MLBの試合が12日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとRソックスが対戦した。
カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。
4回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 STL 0-2 BOS
8回裏、3番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってセンターへのホームランでカージナルス得点 STL 1-2 BOS
9回表、9番 セダン・ラファエラ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-3 BOS、2番 ケーレブ・ダービン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-5 BOS、3番 ジャレン・デュラン 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-6 BOS、4番 ウィルソン・コントレラス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 STL 1-7 BOS
試合は1対7でRソックスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はRソックスのランヘル・スアレスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで1勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-12 11:20:23 更新