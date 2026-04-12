ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ドジャースタジアムでのレンジャーズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に今季4号ソロを放った。

■前日にイチロー超え

大谷は前日の第3打席に右前打を放ち、イチローに並んでいた日本選手の連続出塁記録を「44」に更新。この試合ではチームがビハインドを背負った1回裏に快音を響かせた。

1回裏の先頭打者で迎えた第1打席、大谷は相手先発ジャック・ライター投手の4球目スライダーを強振。打球は角度36度、速度104.5マイル（約168.2キロ）で右翼スタンドへ一直線。飛距離390フィート（約118.9メートル）の一発となった。

4試合ぶりの一発に本拠地ドジャースタジアムは大歓声。MLB公式はXで「ショウヘイ・オオタニの今季初のドジャースタジアムでの本塁打」と投稿し、スタンドの盛り上がりを伝えた。

さらに、大谷はミゲル・ロハス内野手と犬を真似たポーズで祝福。MLB公式も「ショウヘイ・オオタニはベンチでデコイ（デコピン）のポーズを披露した」と紹介し、このセレブレーションが注目を集めた。

試合はその後、テオスカー・ヘルナンデス外野手にも本塁打が生まれるなど初回に4点を奪いドジャースが逆転。リードオフマンとして大谷が反撃の口火を切った。

