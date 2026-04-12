俳優の伊藤淳史（42）が11日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。大の飛行機マニアの一面を見せた。

この日は密着のためドイツ・ベルリンへ。伊藤は「緊張してたんですけど、空港で飛行機を見て全ての緊張はなくなりました」と明かした。伊藤は大の飛行機マニア。ベルリン到着直後、空港から飛び立つ飛行機を見ながら「ほら来た来た！音も聞こえてきた！素晴らしい！」と大興奮する姿が放送された。

「近くで見たいですし、もちろん乗るのも大好き。目的地よりも乗りたい飛行機が飛んでるところに行くみたいな。ボーイング747-400っていう飛行機がANAさんから退役するってなった時、全然用事もないのに那覇まで行った。着いて帰ってくるだけですから」とオタクぶりを披露し、スタジオを驚かせた。

その後も「例えば、“B747”とか“A380”とか乗ってると、重いんだけど、“必死に頑張って飛びまーす”みたいな。加速していく感じとか」と、トークは止まらず。スタッフに「分かります？」と共感を求めるも、共感は得られなかった。