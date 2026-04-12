ブルックリン・ベッカム、不仲の家族への皮肉を込めたタトゥーを新たに追加
両親であるデヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻や、弟たちとの確執が伝えられるブルックリン・ベッカム。家族へ捧げたタトゥーを除去する一方で、妻ニコラ・ペルツに敬意を表するとともに、実家の家族への皮肉ともとれる新しいタトゥーを入れたようだ。
【写真】手の甲に妻ニコラとの生活を表す新タトゥー そのほか大量のタトゥーも
ブルックリンは日本時間4月8日、インスタグラムで「ベイビーボトルが発売されるよ」と綴り、自身のホットソースブランド「CLOUD23」の新商品をお披露目。ホットソースのミニボトルをそこかしこに忍ばせる写真が公開された。
一枚目には、ニコラの胸もとにホットソースの小瓶を忍ばせた写真がシェアされ、映り込んだ彼の手の甲に、「our little bubble」と彫られていることがわかる。
DailyMailによれば、これは新しく入れられたものだという。ブルックリンは、結婚に伴いイギリスからアメリカに移住した際、難しい決断だったかと質問され「いいえ。親友と結婚するんですから。僕らには今や、小さな守られた世界（little bubble）があります。本当に素敵で快適です」と語っていた。
こうした発言から、ニコラとの生活を表現したものとみられる一方で、実家の家族との距離を示唆するとも受け取られ、そのフレーズを手の甲という目立つ場所に刻んだ点も、気になるポイントだ。
元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムと、ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムを両親に持ち、幼い頃から注目を集めてきたブルックリンだが、2022年にニコラと結婚した頃から、両親や弟たちとの不仲説が囁かれるようになった。今年に入り、インスタグラムストーリーズで両親に対する不満を爆発させたことで、その関係が広く知られることとなった。
なお、タトゥーコレクターの父デヴィッドに倣い、身体のあちこちにタトゥーを入れているブルックリンだが、家族に捧げたデザインを次々消し去っているようだ。
左上腕の「DAD（父さん）」や手の指に入れていた弟ロメオ（23）とクルス（20）の名前、母ヴィクトリアに捧げたタトゥーを上書き、父から呼ばれる愛称にちなんで入れられた「Love you Bust（大好きだよ、バスター）」という文字は除去の処置がとられているとみられ、徐々に薄くなっている。
引用：「ブルックリン・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
【写真】手の甲に妻ニコラとの生活を表す新タトゥー そのほか大量のタトゥーも
ブルックリンは日本時間4月8日、インスタグラムで「ベイビーボトルが発売されるよ」と綴り、自身のホットソースブランド「CLOUD23」の新商品をお披露目。ホットソースのミニボトルをそこかしこに忍ばせる写真が公開された。
DailyMailによれば、これは新しく入れられたものだという。ブルックリンは、結婚に伴いイギリスからアメリカに移住した際、難しい決断だったかと質問され「いいえ。親友と結婚するんですから。僕らには今や、小さな守られた世界（little bubble）があります。本当に素敵で快適です」と語っていた。
こうした発言から、ニコラとの生活を表現したものとみられる一方で、実家の家族との距離を示唆するとも受け取られ、そのフレーズを手の甲という目立つ場所に刻んだ点も、気になるポイントだ。
元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムと、ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムを両親に持ち、幼い頃から注目を集めてきたブルックリンだが、2022年にニコラと結婚した頃から、両親や弟たちとの不仲説が囁かれるようになった。今年に入り、インスタグラムストーリーズで両親に対する不満を爆発させたことで、その関係が広く知られることとなった。
なお、タトゥーコレクターの父デヴィッドに倣い、身体のあちこちにタトゥーを入れているブルックリンだが、家族に捧げたデザインを次々消し去っているようだ。
左上腕の「DAD（父さん）」や手の指に入れていた弟ロメオ（23）とクルス（20）の名前、母ヴィクトリアに捧げたタトゥーを上書き、父から呼ばれる愛称にちなんで入れられた「Love you Bust（大好きだよ、バスター）」という文字は除去の処置がとられているとみられ、徐々に薄くなっている。
引用：「ブルックリン・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）