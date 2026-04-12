3児の母・山口もえ、長男＆次女への弁当作りを再開 “おかずぎっしり”な2人分の弁当披露「楽になったのにちょっぴり寂しい…笑」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が9日、自身のインスタグラムを更新。今年1月に、当時高校生だった長女への弁当作りの“終了”を報告していた山口だが、新学期も始まり長男＆次女への弁当作りを再開したことを報告した。
【写真】山口もえが披露した2人分の“おかずぎっしり”手作り弁当
山口は「お弁当作り再開しました 3個から2個になって楽になったのにちょっぴり寂しい…笑」とつづり、おかずがぎっしり詰め込まれた2人分の弁当の写真をアップ。
「全て手作りが理想なんだろうけど わたしはお弁当の一角が埋まらない!!とか揚げもの朝から揚げる時間ない！とか色々な場面で冷凍食品に助けられてます」「声を大にして言います 冷凍食品ありがたや〜!!です」などと、冷凍食品をうまく活用していることも明かした。
また4月から長男が高校生になり、「さつまいもおにぎり（晩ごはんの残り）やバナナ、カステラ等を捕食に持たせてる！」（原文ママ）と育ち盛りであることも伝えた。
この投稿にファンからは「こんなにいっぱいおかずがあるんだから､冷凍食品を使って当たり前です。冷凍､美味しいしね。果物まであるんだから最高です」「もえさん、お料理美味しそうです」「お互い頑張りましょう」などのコメントが寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
【写真】山口もえが披露した2人分の“おかずぎっしり”手作り弁当
山口は「お弁当作り再開しました 3個から2個になって楽になったのにちょっぴり寂しい…笑」とつづり、おかずがぎっしり詰め込まれた2人分の弁当の写真をアップ。
また4月から長男が高校生になり、「さつまいもおにぎり（晩ごはんの残り）やバナナ、カステラ等を捕食に持たせてる！」（原文ママ）と育ち盛りであることも伝えた。
この投稿にファンからは「こんなにいっぱいおかずがあるんだから､冷凍食品を使って当たり前です。冷凍､美味しいしね。果物まであるんだから最高です」「もえさん、お料理美味しそうです」「お互い頑張りましょう」などのコメントが寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。