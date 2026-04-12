リンダカラー∞のDenが、アイドルによるaikoの「カブトムシ」生歌唱を目の当たりにし、その色っぽすぎる表現力に自制心を失いかけたことを赤裸々に告白した。

【映像】人気芸人が好きになったアイドル

ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送された。地上波とABEMAで同時放送された本番組には、MCの山里亮太と鈴木愛理に加え、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、中川安奈、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞が登場。「令和最強のあざかわソングランキング BEST10」をテーマに、熱いトークを繰り広げた。

ME:IのAYANEは、スタジオで「カブトムシ」をあざとく歌い上げることに。サビの「あなた」という歌詞でゲスト一人ひとりと目を合わせるテクニックを披露し、歌唱後には「え、すごい緊張しちゃいました」とはにかんで見せていた。

感想を求められたDenは、放心状態で「そうですね…自分に『好きになるなよ』って言い聞かせながら終わっちゃってましたね」と本音を吐露。山里から「危なかった？」と聞かれると、「危ね！『あなた』の目線きた時、『落ち着け、俺！！』って」と必死に理性を保っていたことを明かした。