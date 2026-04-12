頭の回転が速いと思う「高学歴STARTOタレント」ランキング！ 2位「菊池風磨」、では1位は？
高学歴な一面を持つSTARTOタレントの中には、バラエティーやトークの場で見せる機転の利いたコメントなど、言葉を選ぶセンスが光る人もいます。トーク力や頭の回転の速さも魅力です。
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「頭の回転が速いと思う高学歴STARTOタレント」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。慶應義塾大学を2017年にストレートで卒業しています。
場に合わせた言葉選びやユーモアのある返しなど、高いトークセンスで存在感を示し、特に『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジテレビ系）では、「許せない！」のせりふとリアクションでブレーク。グループの冠番組のほか、『ニノさん』（日本テレビ系）や『何か“オモシロいコト”ないの？』（フジテレビ系）など、ソロでのレギュラー番組も豊富です。
回答者からは「例えで出てくる言葉が的確で面白いから」（20代女性／大阪府）、「バラエティの返しが上手い」（40代女性／神奈川県）、「回りに対しての気遣いができて、番組を盛り上げる力があってすごいと思うから」（50代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、嵐の櫻井翔さんです。慶應義塾大学の経済学部を卒業しています。音楽の祭典『ベストアーティスト』（日本テレビ系）の総合司会を長年務めるなど、高い司会力で番組を進行。冠番組も多く、ソロとして多方面で活躍しています。
グループとしてはラストツアーとなる『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が3月13日から開幕。5月31日の東京ドーム公演で活動を終了します。
回答コメントでは「コメント力がすごくありすぐに返すから」（40代女性／愛知県）、「生放送の番組で司会をしている時に頭の回転の速さを感じる」（20代女性／神奈川県）、「司会を上手くこなしている」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「頭の回転が速いと思う高学歴STARTOタレント」ランキングを紹介します！
2位：菊池風磨（timelesz・慶応義塾大学卒業）／84票
2位にランクインしたのは、timeleszの菊池風磨さんです。慶應義塾大学を2017年にストレートで卒業しています。
場に合わせた言葉選びやユーモアのある返しなど、高いトークセンスで存在感を示し、特に『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』（フジテレビ系）では、「許せない！」のせりふとリアクションでブレーク。グループの冠番組のほか、『ニノさん』（日本テレビ系）や『何か“オモシロいコト”ないの？』（フジテレビ系）など、ソロでのレギュラー番組も豊富です。
回答者からは「例えで出てくる言葉が的確で面白いから」（20代女性／大阪府）、「バラエティの返しが上手い」（40代女性／神奈川県）、「回りに対しての気遣いができて、番組を盛り上げる力があってすごいと思うから」（50代女性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位：櫻井翔（嵐・慶應義塾大学卒業）／128票
1位にランクインしたのは、嵐の櫻井翔さんです。慶應義塾大学の経済学部を卒業しています。音楽の祭典『ベストアーティスト』（日本テレビ系）の総合司会を長年務めるなど、高い司会力で番組を進行。冠番組も多く、ソロとして多方面で活躍しています。
グループとしてはラストツアーとなる『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が3月13日から開幕。5月31日の東京ドーム公演で活動を終了します。
回答コメントでは「コメント力がすごくありすぐに返すから」（40代女性／愛知県）、「生放送の番組で司会をしている時に頭の回転の速さを感じる」（20代女性／神奈川県）、「司会を上手くこなしている」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)