GWに『スター・ウォーズ』シリーズ“時系列順”に6日連続放送 テレビ愛知で実現へ【ラインナップ一覧】
テレビ愛知は、ゴールデンウィークの5月1日から6日連続で『スター・ウォーズ』シリーズを放送する。
【画像】『スター・ウォーズ』シリーズ一挙放送ビジュアル
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日から日米同時公開。これを記念し、物語の時系列順に連日放送。5月1日から3日にかけてはダース・ベイダーの誕生秘話を描く新3部作、5月4日（スター・ウォーズの日）から6日にかけては銀河の支配を目論む帝国軍とそれに抗う反乱軍の戦いを描く旧3部作を放送する。
【放送スケジュール】
5月1日（金） 午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』
5月2日（土）午後1時30分〜
『スター・ウォーズ／クローンの攻撃（エピソード2）』
5月3日（日）午後2時〜
『スター・ウォーズ／シスの復讐（エピソード3）』
5月4日（月・祝）午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』
5月5日（火・祝）午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』
5月6日（水・休）午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』
【画像】『スター・ウォーズ』シリーズ一挙放送ビジュアル
最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が5月22日から日米同時公開。これを記念し、物語の時系列順に連日放送。5月1日から3日にかけてはダース・ベイダーの誕生秘話を描く新3部作、5月4日（スター・ウォーズの日）から6日にかけては銀河の支配を目論む帝国軍とそれに抗う反乱軍の戦いを描く旧3部作を放送する。
5月1日（金） 午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／ファントム・メナス（エピソード1）』
5月2日（土）午後1時30分〜
『スター・ウォーズ／クローンの攻撃（エピソード2）』
5月3日（日）午後2時〜
『スター・ウォーズ／シスの復讐（エピソード3）』
5月4日（月・祝）午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』
5月5日（火・祝）午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』
5月6日（水・休）午後0時30分〜
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』