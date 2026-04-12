パキスタンの首都イスラマバードで会見するバンス氏/POOL

（CNN）米国のバンス副大統領は12日、イランと長時間の協議を行ったものの、戦争を恒久的に終結させる合意には至らなかったと明らかにした。

バンス氏はパキスタンの首都イスラマバードで記者会見を開き、「我々はここまで21時間にわたって協議を続け、イラン側と中身のある議論を重ねてきた。これが良い知らせだ」と述べた。

そのうえで「悪い知らせは、合意に至らなかったことだ」と言及。「これは米国よりもイランにとってはるかに悪い知らせだと思う。つまり、我々は合意なしで米国に戻ることになる」と指摘した。

バンス氏によれば、イランは核兵器の放棄を約束しなかったという。

バンス氏はイスラマバードでCNNの記者から、イランはどの条件を拒否したのかと問われ、「単純な点として、我々はイランが核兵器を追求せず、核兵器を迅速に手に入れることを可能にする手段も追求しないという明確な約束を確認する必要がある」と説明した。

さらに「問題はイランが現在や2年後だけでなく、長期的にも核兵器を開発しないとの根本的な意思を表明しているかどうかだ。まだそれは確認できていないが、確認できることを願っている」と続けた。