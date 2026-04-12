齊藤京子「得意料理になりました」ロケでもらった食材使った手作りパスタ公開「お店かと思った」「器と盛り付け方がおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】元日向坂46の齊藤京子が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りパスタを公開した。
【写真】28歳元日向坂「明太子と大葉たっぷり」盛り付け美しい手作りパスタ
齊藤は「明太パスタが食べたくなって 前に福岡ロケでいただいた明太子で作ってみました 大葉がたっぷりです」とコメントし、白い器に盛り付けられた、刻んだ海苔と大葉と明太子が乗った手作りのパスタを公開。「めちゃ美味しくできて得意料理になりました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「明太子と大葉たっぷりですごく美味しそう」「器と盛り付け方がおしゃれ」「お店のパスタかと」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元日向坂「明太子と大葉たっぷり」盛り付け美しい手作りパスタ
◆齊藤京子、手作り明太パスタ公開
齊藤は「明太パスタが食べたくなって 前に福岡ロケでいただいた明太子で作ってみました 大葉がたっぷりです」とコメントし、白い器に盛り付けられた、刻んだ海苔と大葉と明太子が乗った手作りのパスタを公開。「めちゃ美味しくできて得意料理になりました」とつづっている。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「明太子と大葉たっぷりですごく美味しそう」「器と盛り付け方がおしゃれ」「お店のパスタかと」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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