第1子妊娠の藤田ニコル「臨月でもオシャレはしたい」マタニティコーデ公開に反響「お腹大きくなってる」「楽さと可愛さが同居してる」
【モデルプレス＝2026/04/12】モデルの藤田ニコルが4月11日、自身のInstagramを更新。臨月のマタニティコーディネートを公開した。
【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「楽さと可愛さが同居」ふっくらお腹際立つマタニティコーデ
藤田は「臨月でもオシャレはしたい」とコメントし、フロントプリントのイエローのTシャツに黒白ボーダーの柔らかい素材のワイドパンツを着用し、腰にイエローのシャツを巻いたコーディネートを公開。「シャツを腰にまけばなんとかなりそうです ティシャツはピッタピタでどうにもなってないですが 今の体型も愛していきます」（※原文ママ）とつづっている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれで素敵」「楽さと可愛さが同居してる」「さすがの着こなし」「赤ちゃんに会えるの楽しみですね」「お腹大きくなってる」「出産頑張って」などと反響が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「楽さと可愛さが同居」ふっくらお腹際立つマタニティコーデ
◆藤田ニコル、マタニティコーデ公開
藤田は「臨月でもオシャレはしたい」とコメントし、フロントプリントのイエローのTシャツに黒白ボーダーの柔らかい素材のワイドパンツを着用し、腰にイエローのシャツを巻いたコーディネートを公開。「シャツを腰にまけばなんとかなりそうです ティシャツはピッタピタでどうにもなってないですが 今の体型も愛していきます」（※原文ママ）とつづっている。
◆藤田ニコルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれで素敵」「楽さと可愛さが同居してる」「さすがの着こなし」「赤ちゃんに会えるの楽しみですね」「お腹大きくなってる」「出産頑張って」などと反響が寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
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