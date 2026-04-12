◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、相手の先頭打者本塁打で先制された直後の１回裏先頭で、４試合ぶりの本塁打を放った。

今季初の先頭打者本塁打となる４号ソロは「先頭弾返し」の離れ業で、本拠地ドジャースタジアムは熱狂。４５試合連続出塁も達成し、前日１０日（同１１日）にイチローを超えた日本人記録をさらに更新した。

１回裏先頭の１打席目。直球の平均球速が９７・６マイル（約１５６・６キロ）を誇る剛腕の右腕・ジャック・ライター投手（２５）からアーチを描いた。１回表にはドジャース先発のシーハンがニモに先頭弾を浴びていたが、お返しとばかりに同点の先頭弾。カウント２ボール、１ストライクからの４球目、内角の８６・４マイル（約１３９・０キロ）スライダーを捉えると、右翼席に運んだ。

打球速度は１０４・５マイル（約１６８・２キロ）、打球角度３６度、飛距離３９０フィート（約１１９メートル）。昨年１２本を打った先頭打者本塁打は今季初で、メジャー通算２５本目となった。

大谷の「先頭弾返し」といえば、ＷＢＣ準々決勝が記憶に新しい。１４日の準々決勝ベネズエラ戦で、相手の１番アクーニャが山本由伸から先頭打者アーチを放ったが、直後の１回裏に大谷もスアレスから右越えへ先頭弾。ＭＶＰ同士によるハイレベルな先頭打者本塁打の競演で大いに盛り上がった。

そこから１か月足らずで、再び先頭打者アーチ返しの離れ業を見せた大谷。今季も多くの伝説を残しそうだ。