◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う１回裏先頭の１打席目に、４試合ぶりの本塁打で、今季初の先頭打者本塁打となる４号ソロを放ち、４５試合連続出塁も達成し、前日１０日（同１１日）に新記録となった日本人記録をさらに更新した。

１回裏先頭の１打席目。先発右腕・ジャック・ライター投手（２５）からアーチを描いた。１回表にはドジャース先発のシーハンがニモに先頭弾を浴びていたが、お返しとばかりに同点の先頭弾。カウント２ボール１ストライクからの４球目、内角の８６・４マイル（約１３９・０キロ）スライダーを捉えると、同点弾を右翼席に運んだ。

試合前には日本ハム時代に同僚だった増井浩俊さん（４１）がドジャースタジアムに姿を見せ、グラウンドに降りて大谷のキャッチボールなどを見つめていた。オリックスでは山本由伸投手（２７）ともチームメートだった増井さん。２人の練習が終わると、関係者に招かれてベンチ裏に向かい、大谷、山本と再会を果たした。

増井さんは大谷とはそろって日本ハムを退団した１７年シーズン終了後以来、約９年ぶりの対面だったと言い「『お久しぶりです、今何しているんですか？』と。『解説とかしているよ』と。別に僕は『頑張って』としか言えないですけど」と会話をしたことを明かした。

日本ハム時代から仲のよかった大谷と増井さん。増井さんは「変わっていないなと思いました。体の大きさとかは大きくなっていますけど、その対応というか、変わらずに昔のままで安心しました」とホッとしながらも、「『ホームラン打って』と言ってきました」と笑っていた。そんな約束を大谷は１打席目から果たしてみせた。

「もちろん２人（大谷、山本）とも高卒で入ってきて抜群のずば抜けた能力を持っていましたけど、その２人と一緒にできたのはすごい僕はラッキーな人間だったなと改めて思います」と話していた増井さん。ロサンゼルス旅行の中で立ち寄ったドジャースタジアムだが、後輩が最高の“お土産”をプレゼントしてくれた。