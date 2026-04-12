現地時間4月3日夕方、イラン革命防衛隊（以下、IRGC）「コッズ部隊」を率いた故カセム・ソレイマニ司令官の姪を自称する人物が、米・移民関税執行局（ICE）に拘束された。場所はロサンゼルス郊外の自宅。

【画像を見る】シャネルやエルメスなど高級ブランドを身につけていたほか、ビスチェなどの服装で写真に映っていた母娘

同時間帯には、娘もハリウッドで身柄を拘束されている。コッズ部隊は、イラン国外での軍事・工作活動を担う部門で、米国からテロ組織に指定されているIRGCの精鋭部隊だ。

拘束されたのはハミデ・ソレイマニ・アフシャル（47）と、娘のサリナサダト・ホセイニ（25）。イランと敵対関係にある米国内での華やかなインフルエンサー生活や、SNS上での発信内容の乖離が、国内外で注目を集めている。

母娘はSNSで豪華な暮らしを発信。ハミデのInstagram（アカウント削除済み）には、ヘリコプター内でシャンパンを飲む写真、ルイ・ヴィトンのパーカー姿、高級ホテルのプールサイドでの投稿など、ぜいたくなライフスタイルを送る様子が並んでいた。

祖国では厳しい服装規範がある一方、ロサンゼルスではヒジャブを外し、肌を露出した装いで暮らしていた。

「米紙『ニューヨーク・ポスト』によると、ハミデが所有する黒いテスラの車内にはディオールのバッグ、エルメスのクッションなどが無造作に押し込まれていたとのこと。

自宅室内には、セルフィー用のリングライトや、服を飾るためのマネキンも並んでおり、近隣住民からは『いつも写真を撮っていた』『静かな人たちだったが、高級車の出入りが目立っていた』といった証言も出ています」（海外ジャーナリスト）

インフルエンサー生活を送る一方で、ハミデは米イラン間の緊張が高まる中、イラン体制を称賛する投稿や、米軍への攻撃を支持する内容、「アメリカは大悪魔だ」といった反米メッセージも発信していた。

亡命申請後、イランに複数回渡航

「アメリカの自由を享受しながら、アメリカを批判する政治的言説を拡散。SNSには、射撃場で銃を構える写真も確認されており、過激な印象を与えます。

過去には、職場で一緒になった元交際相手の美容師に対して、執拗に嫌がらせを繰り返したとして、裁判所から5年間の接近禁止命令が出されたことも。深夜の連絡や職場への突然の訪問など、執着的な行動があったとされ、日常の素行にも過激な一面があったと指摘されています」（同前）

ハミデは2015年に観光ビザで渡米し、「イランには安全に帰国できない」として亡命申請を行い、2019年に認められた。そして2021年にグリーンカードを取得。娘も亡命を経て米国の永住権を取得していた。

米国の亡命制度は、母国に戻れば迫害を受けるおそれがあることが前提だが、ハミデはその後もイランに複数回渡航。「危険すぎて帰国できない」として保護を受けながら母国を行き来していたため、亡命申請は詐欺だったと国土安全保障省は指摘している。

国外追放求める世論の高まりを受けた可能性も

米・イスラエルとイランの戦闘の中で、「敵国司令官の親族がインフルエンサー生活」という皮肉な構図は、ネット上でも注目を集めた。「亡命を主張しながら母国に渡航していた時点でアウト」「アメリカでぜいたくな暮らしをしながら反米を叫ぶのは矛盾している」といった批判が噴出している。

「中東メディアの『アルジャジーラ』によれば、この拘束劇の背景には、国外追放を求める4000件規模のオンライン署名の広がりや、活動家による当局への働きかけがあったとのこと。あるインフルエンサーは、自ら当局に通報したと主張し、拘束後には『大きな戦果だ』と誇示しています。

ソレイマニ司令官の姪を名乗りSNSで発信していたことからネット上で着目され、過去の渡航歴などが掘り起こされて拡散された。本人のInstagramはすでに削除されていますが、スクリーンショットや再投稿の形で拡散が続き、世論が高まっていった。こうした動きを受け、当局がグリーンカード剥奪などの対応に踏み切った可能性も指摘されています」（海外ジャーナリスト）

なお、イラン側は、逮捕された2人とソレイマニ家は無関係だとしている。「国民的英雄であるソレイマニ司令官の姪」という血縁関係が誇張、あるいは虚偽であった可能性も浮上する一方で、イラン側が政治的な事情から関係を否定している可能性も指摘されている。

現在、アメリカとイランは暫定的な停戦に合意し、水面下での交渉が行われている。母娘については強制送還に向けた手続きが進むとみられるが、最終的な送還先がイランになるかどうかは、今後の判断に委ねられる。