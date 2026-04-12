BRADELIS COUTURE春夏コレクション♡大人のための極上ランジェリー

ハイエンドランジェリーブランド「BRADELISCOUTURE」から、2026年春夏コレクションが登場♡2026年4月10日（金）より販売がスタートし、エレガントでセンシュアルな世界観が広がります。今季は“インナーとアウターの境界を越える”新発想のハイブリッドランジェリーにも注目。纏うだけで自分らしさを引き立ててくれる、特別感あふれるラインナップです♪

新時代のハイブリッドランジェリー

今季のテーマは「DOLCEVITA」。往年のイタリア映画のようなロマンチックな世界観を、現代的に再構築したコレクションです。

特に注目は、インナーとアウターを兼ねる“ハイブリッドランジェリー”。リバーレースの透け感が美しいトップスや、シルクサテンのカップ付きワンピースなど、1枚でスタイリングが完成するアイテムが揃います。

日常をドラマティックに彩るデザインは、大人女性の魅力を引き出してくれます♡

LILLIAN CARAT×鈴木ゆうか♡春夏カタログ最新LOOK特集

Flora＆Modaの注目アイテム

Flora

WireBra 価格：29,700円(税込)

サイズ：65-80/D-F

Panty 価格：17,600円(税込)

サイズ：M・L（カラー：グレイッシュブルー）

軽やかなオーガンジー素材と繊細なレースが特徴。春の訪れを感じさせる華やかさで、身につけるだけで気分まで明るくしてくれます。

Moda

Tops 価格：44,000円(税込)

サイズ：S～M/L～LL

FrontHookBralette 価格：33,000円(税込)

サイズ：S・M・L（カラー：ブラック）

ミニマルで洗練されたシルエットが魅力。ジュエリーのように美しく、モードなスタイリングを叶えるシリーズです。

Divaで叶えるグラマラススタイル

Diva

BraOnePiece 価格：63,800円(税込)

サイズ：S・M（カラー：ブラック）

自然体でありながら圧倒的な存在感を放つワンピース。シルクサテンの美しい質感と立体感のあるレースが、グラマラスで洗練された印象を演出します。

1枚でコーディネートが完成する、特別感のあるアイテムです。

販売情報

発売日：2026年4月10日（金）

販売店舗：表参道店/大丸東京店/伊勢丹新宿店/西銀座店/ジェイアール名古屋タカシマヤ店/阪急うめだ本店/心斎橋店/岩田屋本店

※期間中、税込45,000円以上お買い上げのお客様に「COUTUREレースフラットポーチ」をプレゼント（※無くなり次第終了）

自分を主役にする一着を♡

BRADELISCOUTURE春夏コレクションは、ランジェリーの枠を超えた新しいファッション体験を提案。エレガントさと大胆さを兼ね備えたデザインは、身につけるだけで自信を与えてくれます♡日常を特別なシーンに変えてくれる一着を、この機会にぜひ手に取ってみてください♪