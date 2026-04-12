ABEMAは、4月11日（土）午後3時より特別番組『30時間限界突破フェス』を放送中。番組関連動画の総再生数が3000万を突破した。

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『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」が開局10周年を迎えたことを記念した特別番組。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を、4月11日（土）午後3時から翌日12日（日）夜10時までノンストップで放送する。なお、本番組放送期間中は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」史上初となる、地上波とのサイマル放送を実施。「ABEMA」とテレビ朝日で午後3時からのグランドオープニングを同時放送したほか、合計20拠点でサイマル放送を実施。午後3時には、「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」企画を実施。ここでは、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが、柔道家の郄藤直寿や元大関の把瑠都ら6人の挑戦者と1000万円をかけて対決した。ウルフアロンは、戦法を変えつつ見事6人全員から勝利を勝ち取り1000万円を死守すると、SNSでは「ウルフアロン強すぎた…」や「ウルフアロン最強！」「郄藤選手との試合がすごかった」といったコメントが殺到した。

また、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」では、企画MCを「ABEMA」初出演となる、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が務め、『今日好き』メンバー22名が5組のチームに分かれダンスバトルを開催。ダンス未経験のメンバーも多くいる中、約2か月の練習期間を経て、それぞれのチームが力を合わせ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONらアーティストとともにぴあアリーナMMという大舞台にて見事パフォーマンスをやりきると、会場からは割れんばかりの拍手と歓声が響き渡った。

なお、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」でHey! Say! JUMP の知念侑李、有岡大貴、伊野尾慧による新番組『いのありちねん』が解禁されると“いのありちねん”が、5人組YouTuber・コムドットの「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」がスタートすると、“コムドット限界突破”がそれぞれXでトレンド入り。深夜帯も、Mリーガーや俳優、アーティストが卓を囲んだ「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」がスタートした途端“徹マン決定戦”がトレンド入りするなど、放送と共に世の中の話題を大きく席巻した。

本日4月12日（日）は、「完徹〜不眠最強芸人決定戦〜」や「市川團十郎を笑わせたら1000万円」といった、本番組オリジナル企画を放送するほか、『チャンスの時間』や『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』、『ダマってられない女たち』など、「ABEMA」の人気番組の特別版も放送する。

（※）2026年4月11日（土）午後3時以降、「ABEMA」および「ABEMA」オフィシャルSNSにて投稿された『30時間限界突破フェス』関連動画の総再生数