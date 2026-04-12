◇卓球 WTTコンテンダー太原(7日〜12日、中国)

卓球WTTコンテンダー太原(中国)では、日本勢男女ともにシングルス決勝に勝ち上がっています。

男子シングルスでは、吉村真晴選手(世界ランク84位)が決勝進出。予選から勝ち上がった吉村選手は、準々決勝で今月行われる世界選手権団体戦の代表である宇田幸矢選手(同28位)に3-2のフルゲームの末に勝利します。

11日は準決勝でクロアチアのプツァル選手(同29位)に3-1で勝利し、決勝へ進出。決勝は中国の19歳若手の温瑞博選手(14位)と激突します。

女子シングルスでは、大藤沙月選手(同13位)と佐藤瞳選手(同24位)が決勝で激突。大藤選手は10日の準々決勝で横井咲桜選手を3-2のフルゲームで下すと、11日の準決勝では、カットマンの橋本帆乃香選手(同14位)を3-0で圧倒しました。

カットマンの佐藤選手は、初戦で郄森愛央選手(151位)との日本人対決に3-0のストレート勝利。2回戦は韓菲児選手(132位)、準々決勝は朱梓予選手(95位)、準決勝は石洵瑶選手(15位)にいずれに3-0のストレート勝利と、中国選手に3連勝で勝ち上がりました。

男子ダブルスでは、吉村和弘選手/吉村真晴選手の吉村兄弟が、準決勝で李和宸選手/温瑞博選手の中国ペアに1-3で敗戦。決勝は吉村兄弟を破った中国ペアと林詩棟選手/黄友政選手の中国ペアが激突します。

女子ダブルスでは、芝田沙季選手/郄森愛央選手ペアが準決勝で杜凱琹選手/呉詠琳選手の香港ペアに1-3で敗戦。勝った香港ペアが石洵瑶選手/韓菲児選手の中国ペアと決勝を戦います。

混合ダブルスでは、坂井雄飛選手/郄森愛央選手ペアが準決勝で11日に優勝を決めた黄友政選手/石洵瑶選手の中国ペアに1-3で敗戦。日本勢のダブルスはいずれも4強が最高でした。

男女のシングルス、ダブルスともに12日に決勝戦が行われます。