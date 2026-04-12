元ボイメン小林豊、万引き騒動初告白で生謝罪「精神的にボロボロ」当時の状況明かす【30時間限界突破フェス】
【モデルプレス＝2026/04/12】ABEMA（アベマ）が開局10周年を迎えることを記念した特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜12日22時）の特番内企画にて『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』が生放送された。男性アイドルグループ・BOYS AND MENの元メンバー・小林豊が生謝罪した。
【写真】生放送で謝罪の元アイドル、謝罪時に話題となったド派手衣装
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送。ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演し、さまざまな初告白や暴露トークを繰り広げた。
番組開始早々、男性アイドルグループ「BOYS AND MEN」の元メンバー・小林が登場。小林は2021年10月、福岡市内のドラッグストアで約9,000円相当の万引きをし、その後報道によって事実が発覚した。グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇されている。
当時の状況について、小林は「アイドルの傍らスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明した。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪を行い、メディアの前で騒動の詳細を語るのは、今回が初めてのこととなった。
また、小林は解雇後にフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたといい、「世界大会で2位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。しかし、修行で訪れたフランスのパリやニースで、計3回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白した。見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりといった災難に対し、小林は「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と夢を諦めなかった当時の思いを語った。（modelpress編集部）
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【写真】生放送で謝罪の元アイドル、謝罪時に話題となったド派手衣装
◆小林豊、万引き騒動語る
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズの特別編として、『あつまれ ハイエナの森』を生放送。ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演し、さまざまな初告白や暴露トークを繰り広げた。
当時の状況について、小林は「アイドルの傍らスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明した。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪を行い、メディアの前で騒動の詳細を語るのは、今回が初めてのこととなった。
◆小林豊、解雇後は修行へ
また、小林は解雇後にフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたといい、「世界大会で2位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。しかし、修行で訪れたフランスのパリやニースで、計3回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白した。見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりといった災難に対し、小林は「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と夢を諦めなかった当時の思いを語った。（modelpress編集部）
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