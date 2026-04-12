日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１２日に放送された。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「有名企業の新業態のゲンバ！」と題して、まず東京・五反田を訪れた。

街頭で３人が並び、濱家が「きょうは五反田にやって来ております」と紹介すると、一茂は「あららら〜、近いのよ、家が。そこまっすぐ行って左に曲がったところ」と指で示すと、濱家は大慌てでその指をおさえ、「ダメダメ！損しかないですよ」と注意した。

しかし「隠してたって、もうバレてるよ」と一茂は涼しい顔。濱家に「近所に住んでいる人にはそうかもしれませんけど」と言われても一茂は「いや全国的。全然知らない人から郵便物が来るもん」とサラリ。これには山内が「こわっ」とおののいたが、一茂は「大丈夫。（郵便物を）開けるとトレーディングカードが入っていて『サインしてください』って」と説明した。

しかし濱家は「ウソつけー！」とツッコミ。これには一茂が「ウソじゃない！」ときっぱり。「いや、ボケたのかと…」と冗談だと思っていた濱家に一茂は「ボケじゃないわ！なんだよ変なツッコミ」と憤慨していた。