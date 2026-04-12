開催：2026.4.12

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 1 - 3 [ナショナルズ]

MLBの試合が12日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとナショナルズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

5回表、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 MIL 0-2 WSH

9回表、9番 キーバート・ルイーズ 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 MIL 0-3 WSH

9回裏、3番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-3 WSH

試合は1対3でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はブリュワーズのカイル・ハリソンで、ここまで1勝1敗0S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 11:02:18 更新