「お取り寄せグルメ」がますます人気！多くのお取り寄せサイトの中でも“おとなのプチ贅沢”にピッタリな商品を扱う通販サイト「おとなの週末 お取り寄せ倶楽部」。

【画像で見る】“夜空に浮かぶ花火”のフルーツ大福

その2025年の年間人気ランキングのうち、和菓子部門1位、洋菓子部門1位、パン部門2位は、関西の店の商品なんです。

今回はその店を取材し、通販の人気商品はもちろん、店に行かないと買えないイチ押し商品を、上田芹莉アナ、藤林温子アナ、河本光正アナが紹介します。

5種のフルーツを“花火”に見立てた大福

まずは、お取り寄せ和菓子部門、さらに総合部門で全国1位の“断面がアート”なスイーツ！

上田芹莉アナウンサーが訪れたのは、東大阪の和菓子店「五條堂 本店」。1975年創業で店主の柴田彩さんは2代目。おととし亡くなった創業者の父・敏伸さんから店を引き継ぎました。

そんな2代目店主が創作した「お取り寄せ」和菓子部門・総合部門全国2冠の和菓子が、5種類のフルーツを夜空に浮かぶ花火に見立てたフルーツ大福「鴻池花火」です。

（上田アナ）「いただきます。大福じゃないみたい。フルーツがいっぱい入ったケーキを食べているような感じ」

こしあんと生クリームはフルーツにあうよう北海道産を使用。求肥は滋賀県産の羽二重餅とこだわりを詰め込んでいます。

“父への想い”こめられた「鴻池花火」 父である先代の反応は…？

13年前の誕生以降、ファンを増やし続け、いまでは1日約1000個作っているという「鴻池花火」。

誕生のきっかけは先代である父・敏伸さん。仕事第一だった敏伸さんが、仕事の手を止めてまで花火を見に行く姿を見て、自分のスイーツで“少しでも花火を感じてほしい”という思いで開発しました。

父への想いを込めた「鴻池花火」。敏伸さんは、彩さんには何も言わなかったといいますが…

（五條堂2代目 柴田彩さん）「私がいないときに和菓子仲間に『あいつは俺を超してんねん』って言っていたよっていうのを聞いて、びっくりしましたけどね」

店に行かないと買えない“ラグビーの聖地”にちなんだ和菓子

先代も陰ながら認めていた2代目。そんな親子2代で作り上げた和菓子の中でも、店に行かないと買えない店主イチ押しの商品。それが、ラガーマンがトライを決めている焼き印がトレードマークの「トライ焼き」。

店がある東大阪にはラグビーの聖地「花園」があることにちなんで作られました。中にはつぶあんに加え求肥の餅が入っていて…

（上田アナ）「お餅が少し食感が違うというか、生地もしっとりしていてすごくおいしいです」

彩さんが作ったこのトライ焼き、元々はシンプルな餅の入っていないどら焼きだったのですが…

（柴田彩さん）「鴻池花火が（売れて）忙しくなったときに、父がトライ焼きを作ってくれていたんです。お餅入りになってたんです」

先代が餅入りにアレンジ！彩さんと父・敏伸さんの唯一の合作商品となりました。

（上田アナ）「お父さんとの合作があるのはどう？」

（柴田彩さん）「一緒にいれてるような気分です」

（上田アナ）「もともとのトライ焼きとお父さんのエッセンスがはいったトライ焼きどちらがお好きですか？」

（柴田彩さん）「今のほうがおいしいです」

こだわりの“食べるコーヒー”

続いては、お取り寄せ洋菓子部門全国1位！“食べるコーヒー”。

藤林温子アナウンサーが訪れたのは、大阪・堺市、南海三国ヶ丘駅が最寄りの「焙煎工房 三喜屋珈琲」。隣接した工房で焙煎されたコーヒーが常時20種類以上楽しめると、平日でも地元のお客さんで大にぎわいのコーヒー店です。

そんな三喜屋珈琲のお取り寄せ洋菓子部門全国1位のスイーツは…

（三喜屋珈琲 園田高久代表）「こちらが洋菓子部門1位の珈琲ゼリーです」

湧き水の名所として知られる北海道羊蹄山の名水と、店主自ら目利きしたコーヒー豆を組み合わせて作られた「北海道羊蹄山名水珈琲ゼリー」。

（藤林アナ）「いただきます。おいしい！ずっとコーヒー豆の香ばしい余韻が続く感じ」

（園田高久代表）「コーヒーの味がしっかりしみわたりながら食べやすい感じをだしています」

工房で焙煎した豆を使って、ゼラチンではなく寒天を使うことで香り高く弾力のある商品になっています。

「もうしょっちゅう食べていますよ。（ほかと）違う、ほかは食べません」

「よそやったらあと口に苦いのが残るけどここは残らへん。おいしくて食べやすくて」

もっと多くの人に自慢のコーヒーを！

自慢のコーヒーをもっと多くの人に楽しんでほしいと考え、10年前に始めたオンラインでのお取り寄せ。

（園田高久代表）「もらったお客さんが『おいしかった、どこで売ってるの?』と。本当に皆さまが一つずつ人に広めていただいた口コミが大きかったのかなと思います。（売り上げは）3倍ぐらいになっていると思います」

口コミで人気が拡大してついにはお取り寄せ洋菓子部門全国1位に！

最後までコーヒーの香りを満喫

そんな三喜屋珈琲で店でしか食べられない店主イチ押し商品があります。それが、「エスプレッソを味わうティラミス」。

マスカルポーネクリームの下に敷き詰められたスポンジ生地には、グアテマラ産のコーヒー豆を使ったエスプレッソを染み込ませていて、注文を受けてから抽出するので香り高いのが特長。

上にかかっているのはコーヒー豆のパウダー。最初から最後までコーヒーの香りを満喫できるオリジナルのティラミスです。

さらにセットで注文した人の好みに合わせてコーヒーを出してくれます。

（藤林アナ）「このセットですてきな女性になれた気がします」

王道パンで全国2位に!

最後は、お取り寄せパン部門全国2位！店に行くとさらにおいしい芦屋のパン。

河本光正アナウンサーが訪れたのは、JR芦屋駅から歩いて3分「panya 芦屋」。フルーツサンドや黒豆パン・カヌレなどどれもおいしそうですが、お取り寄せパン部門全国2位のパンは…

「（子どもの）食いつき具合でこっちのほうがおいしいかなというのがわかります」

「朝の食パンだけはここで買わせていただいてます」

なんと食パン！小細工無しの王道「プレミアム食パン」です。

お取り寄せでもおいしさ持続 その秘密は？

全国2位を獲得したそのおいしさのヒミツは？

（panya芦屋 高田誠司店長）「生地自体が低温熟成で一晩ねかせてこねているでの、その分、風味が豊かになっているのもありますし、バターや生クリームをしっかり使っているので、うちの特徴としては耳まですごくやわらかい。パン自体やわらかい食パンになる」

使用する生地の半分を一晩冷蔵庫でねかせることで、やわらかさと風味が持続するため、お取り寄せでもおいしく食べられるといいます。

厚さ3cmで2分焼く！

今回は、この食パンを自宅でさらにおいしく食べられるレシピを教えてもらいました。

（高田誠司店長）「トースターでさっと、焼き目がつくぐらい焼いてもらって、食べるのが1番おいしい食べ方かなと思っています」

厚さ3cmで、焼き時間2分が黄金レシピ！

（河本アナ）「いただきます！香りがすごくいいですし。朝からこのトーストでてきたら食べ過ぎそうでちょっと怖いぐらいですね」

やっぱり焼きたてできたて

もちろんお取り寄せでも十分おいしい食パンなんですが、店でしか買えない店主のイチ押しが…

（高田誠司店長）「1番焼きたての状態というか、新しい食パンが食べていただけるのかなと思いますね」

店でしか買えないできたての食パン！通販よりもお得に買えて焼かずに、そのまま食べても…

（河本アナ）「小麦の甘みが生の方が強い」

（高田誠司店長）「生で食べていただいても、ペロっと皆さん食べていただけるのかなと思いますね」

取り寄せてみるのも良し！実際に店に行ってみるのもさらに良し！あなたのお気に入りはどの店でしょうか？

（2026年4月8日放送 MBSテレビ「よんチャンＴＶ」内『暮らしのケーザイ塾』より）