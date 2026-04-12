「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は３点リードの二回に迎えた第２打席で内野安打を放ち、早くもマルチ安打をマークした。

先頭のフリーランド、続くキム・ヘソンが凡退し、２死無走者で再びライターと対戦。打席に入る際には大歓声と拍手がわき起こった。初球のカーブをフルスイングするもファウルに。２球目の高めフォーシームはしっかりと見極めた。

３球目のアウトローは見逃して追い込まれた大谷。４球目の低め変化球に懸命にバットに当てると、投前へのボテボテのゴロになり全力疾走で内野安打へ変えた。これで４試合ぶり５度目のマルチ安打。打率も・２９４、ＯＰＳも９７３へ上昇し、ともに大台が見えてきた。

大谷は第１打席で内角スライダーを完璧に捉えて右翼席にたたき込む先頭打者アーチ。これで自己記録を更新する４５試合連続出塁としていた。ＭＬＢ公式によるとホームランの飛距離は３９０フィート（約１１９メートル）だったが、内野安打は１フィート（約３０センチ）の表示。その幅の大きさもファンの注目を集めていた。