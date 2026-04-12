（CNN）停戦後もホルムズ海峡で一部の船舶が通航できない状態が続く中、米中央軍は11日、米海軍のミサイル駆逐艦2隻が海峡での機雷除去に着手したと明らかにした。

米中央軍はX（旧ツイッター）への投稿で、駆逐艦「フランク・E・ピーターセン」と「マイケル・マーフィー」の両艦が「ホルムズ海峡を通過し、アラビア湾で活動に当たった。イスラム革命防衛隊によって敷設された機雷の完全除去を確実なものとする広範な任務の一環だ」と説明した。イランとの戦争が1カ月以上前に始まって以降、米艦船のホルムズ海峡通過が確認されたのは初めて。

米中央軍のクーパー司令官は「我々はきょう、新たな航路を確立する作業に着手した。商業の自由な流れを促進するため、近日中に海運業界とこの安全な航路を共有する」と説明した。

今回の取り組みの狙いは機雷の脅威を解消することにあるが、イランはミサイル発射は依然可能だ。機雷にミサイルが重なり、米国などの国が船舶を保護したり、ホルムズ海峡の安全を軍事的に確保したりするのは難しい状況となっている。

トランプ大統領は11日、SNSトゥルース・ソーシャルで、米国は「世界各国への好意としてホルムズ海峡の機雷を除去する作業を開始している」と言及した。

CNNの報道では、停戦が今週成立して以降、ホルムズ海峡を通過した船舶は約30隻にとどまる。