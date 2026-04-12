「息子や孫がかわいそう」悪いことは全部嫁のせい！？「お義母さん、実は」嫁の告白に、義母が青ざめたワケ

筆者の友人・Y恵は、経済的に苦しい生活を送っていました。その原因は、つまらない理由で仕事を辞めてしまう夫。それでも悪いことは全てY恵のせいにする義母に呆れ果てたそうです。Y恵から聞いたエピソードをご紹介しましょう。

悪者扱い

私は夫と大学生の息子の3人家族。



夫は若い頃から仕事が長続きせず、経済的に苦しい生活を送っていました。



息子が大学に進学する際、夫が義母に頼み込んで援助をしてもらったのですが、その時に義母から言われたのは「子どもの学費も用意できていないなんて、母親失格ね」という一言。





衝撃告白

夫の給料だけでは生活できなかったため、私はずっと働いて家計を支えていたのですが、そんなことは二の次。何でも悪いことは私のせいになり、「息子や孫がかわいそう」と悪者扱いされるようになったのです。

ある日のこと。



夫が通勤で使用している車をぶつけてしまい、修理が必要になりました。



自損事故のため保険は下りず、お金を用意しなければいけなくなったのです。



貯金もない状態でどうすることもできず、夫は義実家に泣きつきました。

次の日には夫の口座に義母からお金が振り込まれたのですが、私に義母から電話が。



「ちょっと何やってるの？ 車をぶつけるなんて不注意にもほどがあるわよ！」といきなり怒鳴られたのです。

夫は私が車をぶつけて、自分の通勤車がないとでも言ったのでしょう。



さすがに堪忍袋の緒が切れた私は「お義母さん、実は……」と前置きし、今までのことを洗いざらい話すことにしました。