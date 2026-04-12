3月29日、元AKB48・篠田麻里子（40）の再婚が発表された。篠田といえば、2019年に実業家の男性と結婚したものの、22年に不倫を疑われる音声やスクリーンショットが流出。本人は否定したが、ドロ沼不倫の印象が世間に広まる結果となった。離婚成立から3年が経過した今も、騒動の記憶は新しい。

篠田麻里子の新恋人が“また起業家”で蘇る「まりちゃん」離婚騒動の記憶…濡れ場好演で復活も

そのため、SNS上では《強すぎる》《また不倫するんじゃないの》《あんなヤバい音声出たのに》《ほんまアグレッシブ》など、冷ややかな声が多く上がっている。

ただ、芸能界を見ると同様の例は少なくない。14年に元夫の遺書で不倫を言及された上原多香子（42）は18年に再婚、W不倫疑惑の秋元優里（42）も6年後に再婚している。

《エグい》《壮絶な修羅場》と言われるほど世間を騒がせた女性たちが、それでも新たなパートナーを見つけていく。そんな女性を選ぶ男性はなぜ現れるのか。また、大々的な不倫騒動を起こしながらもすぐに次の結婚に踏み切る女性の心理とは。大阪カウンセリングセンターbellflower代表・町田奈穂氏に聞いた。

■「僕だったら大丈夫」救世主になりたい男たち

世間から批判を浴びている女性をあえて選ぶ男性心理について、町田氏はこう分析する。

「篠田さんらでいうと、もちろん圧倒的な美しさという要素もあるとは思います。ただ、こういったケースでより大きく影響するのはメサイアコンプレックス、すなわち救済者コンプレックスと呼ばれる心理だと考えられます。世間から厳しい目を向けられている女性に対して、『助けてあげないと』『僕だけが理解してあげている』という感情が強く働く心理状態を指します」（大阪カウンセリングセンターbellflower代表・町田奈穂氏）

そこに「自分だったら不倫させない」という楽観性も加わる。人は自分に関することになると、楽観的に物事を捉えやすい傾向があるという。

芸能界で生きていくための「鈍感力」

では、こうした心理を持ちやすいのはどんな男性か。

「主に責任感が強い方や承認欲求、劣等感が強い方に見られます。人のために何かをすることを惜しまない、いわゆる面倒見の良い方はその状態に入りやすい。マイナス面を克服しながら成功した経営者にも似た傾向が見られます」（町田奈穂氏）

一方、お騒がせ不倫を起こしたのち、あっさりと再婚する女性とは。

「心理学的には依存傾向が強まっていると捉えることもできます。誰かに寄りかかりたいという気持ちが強くなり、自己正当化が起こりやすくなる。その結果『自分は悪くない、だから次に進もう』といった形で気持ちを整理しようとする。そして、世間の目よりも今感じている苦しさや感情を優先してしまう。

とはいえ気持ちを切り替えられるという点は、一つの強さです。自分を必要以上に追い込まず、立て直す力があるとも言えるでしょう。世間の目を気にしすぎず自分の感情を優先できることは、場合によっては回復の早さや行動力につながります」（町田奈穂氏）

また、これには芸能人特有の環境もあると指摘する。

「芸能界のような環境で生きていくためには、過度に周囲の評価に振り回されない『鈍感力』が必要になるのかもしれません。過去の騒動を引きずり続けるよりも、自分を支持してくれる人を大切にする。そんな意識でいなければ難しいのでしょう」（町田奈穂氏）

世間がどれだけ騒いでも、男女が求めあう力は止められない。