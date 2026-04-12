フリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が12日、自身がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）に出演。活動再開後の変化について明かす場面があった。

生島は昨年1月に重大なコンプライアンス違反があったとしてTBSラジオのレギュラーを降板。その後、活動を自粛していたが、先週5日の放送で約1年2カ月ぶりに活動を再開した。

「今週気になったニュースというか、今、とにかく全部ネタにしようと思って。週刊誌からもう月刊誌から、もうやたらめったら（見ている）」と生島。「今まではボーッと1年2カ月過ごしてましたから」と活動自粛中にも言及。「今もうだいぶアンテナがビンビン張っておりまして」とした。

そんな中、雑誌「週刊ポスト」の「健康でお金があり幸福なまま100歳まで生きる準備」という記事に注目したことを明かし、番組のテーマである「心と体とお財布の健康」につながると言及。

「この1年2カ月働かないでいたら、どんどんお金が出るんですよ」とボヤキ。「僕は前から、元気があれば何でもできる。現金なくてもなんとかなる（と言ってきた）。現金ないとやばいですよ、これ」と苦笑した。