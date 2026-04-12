爆笑問題太田光（60）が12日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。オープニングでゲスト出演のオリエンタルラジオ藤森慎吾（43)にツッコミを入れた。

MC爆笑問題田中裕二が「イラン情勢が大きく変わりました。そんな中、久々に登場の藤森くんもこのことに関して専門家の先生にいろいろ聞いてみたいことがある、と」と話しかけた。藤森は「質問をたくさんもってきましたんで、また一番心配なのが、戦闘が始まってしまうのかなってことが気になりますし、イスラエルが攻撃とか、アメリカとの関係はどうなっているのか、とか。日本経済への影響とか、聞いていきたいと思います」と語った。

この藤本の発言を聞いた太田は「それは、あっちゃんに聞けば全部分かるんじゃない」とツッコミを入れた。藤森は「そんなことないだろ。あっちゃんと1年以上会ってないんだよ。聞けないんだよ」と少しキレ気味に返した。

中田敦彦は、2020年12月で、藤森とともに吉本興業を退所。21年3月から家族とともにシンガポールに移住している。YouTubeチャンネル「中田敦彦のYouTube大学」では、社会問題や経済、世界情勢などを深掘りする動画も積極的にアップしている。