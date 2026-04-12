元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続でゲスト出演したドランクドラゴン鈴木拓（50）に反発する一幕があった。

鈴木にとって所属事務所の先輩にあたる、おぎやはぎの「田中みな実評」で番組は盛り上がった。おぎやはぎの矢作兼と小木博明は3月12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）で田中を絶賛。矢作が田中がプロデュースしている枕について言及した上で「マルチ商法やってたら、すごい金額稼いでるんだろうな、田中みな実って。天才的だからな」と語っていた。

鈴木から、おぎやはぎから絶賛されていることを知らされた田中は「これ褒めてないから」と反論。鈴木はおぎやはぎの言葉に同調し「俺もそう思います。そういうところ、田中さん、いけるんだろうなと思います」と語った。

田中が「本当に好きなものしか興味ないし、本当に好きなものにしか熱くなれないから」と主張すると、鈴木は「だいたい詐欺師ってそう言うんだって。『自分が乗ってないのは無理だから』って。ちゃんと自分が気持ち乗って、これなら人に勧められるとか、本当にいいものを勧められるっていうのが基本的に詐欺師の能力だから」とツッコミを入れた。

田中は間髪入れず「やめてください。私が詐欺師みたいな言い方。やめて、本当に」と反発。その後も鈴木に対し「詐欺師というかペテン師っていう感じ」と語った。

番組公式Xには田中と鈴木のツーショット写真が公開されている。鈴木は番組常連「あったかタイムファミリー」として定着している。