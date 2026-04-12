◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う１回裏先頭の１打席目に、４試合ぶりの本塁打で、今季初の先頭打者本塁打となる４号ソロを放ち、４５試合連続出塁も達成し、前日１０日（同１１日）に新記録となった日本人記録をさらに更新した。

１回裏先頭の１打席目。直球の平均球速が９７・６マイル（約１５６・６キロ）を誇る剛腕の右腕・ジャック・ライター投手（２５）からアーチを描いた。１回表にはドジャース先発のシーハンがニモに先頭弾を浴びていたが、お返しとばかりに同点の先頭弾。カウント２ボール、１ストライクからの４球目、内角の８６・４マイル（約１３９・０キロ）スライダーを捉えると、右翼席に運んだ。

打球速度は１０４・５マイル（約１６８・２キロ）、打球角度３６度、飛距離３９０フィート（約１１９メートル）の一発だった。昨年１２本を打った先頭打者本塁打は今季初で、メジャー通算２５本目となった。

右翼席でホームランボールをキャッチしたのは、１９歳のホワキン・ヴィラロボスさん。「最高にワクワクしています。大谷翔平は本当に素晴らしい選手ですし、彼が打ったボールを手にできるなんて最高な気分です。彼がドジャースに来てくれて本当に嬉しいですし、僕のところにホームランを打ってくれたことも本当に嬉しい。めちゃくちゃ幸せです」と興奮気味に振り返った。

ボールの今後については、「このボールは弟にあげるつもりです。一生の宝物にしてほしいので。僕は１９歳ですが、弟は7歳になったばかりなんです。彼は大谷が大好きで一番のファンなんですよ。弟にあげて、彼にこの話を一生語り継いでもらいたいです」と満面の笑みを見せた。