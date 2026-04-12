◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１打席目に先頭弾を放って迎えた２打席目はボテボテの当たりだったが内野安打になるラッキーな打席となった。

今季の本拠地初アーチとなる４号本塁打、日本人記録を更新する４５試合連続出塁に期待のかかる一戦。レンジャーズの先発は、昨季１０勝を挙げた右腕のジャック・ライター投手（２５）で、直球の平均球速は９７・３マイル（約１５６・６キロ）の剛腕だ。今季は試合前の時点でここまで２登板で１勝無敗、防御率２・４５をマークし、１１イニングで１７三振を奪っている。大谷は初対戦となった。

１回表にシーハンがニモに先頭弾を被弾。お返しとばかりに大谷も今季初の先頭打者本塁打を放った。カウント２ボール、１ストライクからの４球目。内角の８６・４マイル（約１３９・０キロ）スライダーを捉えると、右翼席に運んだ。打球速度は１０４・５マイル（約１６８・２キロ）、打球角度３６度、飛距離３９０フィート（約１１９メートル）で本拠地は大きく沸いた。昨年１２本を打った先頭打者本塁打は今季初で、メジャー通算２５本目となった。

初回にはＴ・ヘルナンデスに３ランも出て一気に勝ち越し。２回２死走者なしの大谷の２打席目は、打球速度８２・３マイル（約１３２・４キロ）でボテボテの当たりだったが、俊足を飛ばして内野安打をもぎ取った。２打席で４試合ぶりのマルチ安打にもなった。

大谷は前日１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ戦で、５回の３打席目に右前安打を放ち、８回の５打席目に申告敬遠で歩かされて２出塁。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「４４」として、イチロー（マリナーズ）が２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録「４３」を上回って日本人新記録を樹立した。この日の１打席目の先頭弾で４５戦連続出塁となり、またしても記録を更新した。