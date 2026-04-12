ヘンリー王子が、亡き母ダイアナ元妃を偲んでアフリカ・レソトに設立した慈善団体「センテバレ」から名誉毀損で訴えられた。英紙エクスプレスが先日、報じた。

ロンドン高等法院の記録によれば、ヘンリー王子は、自身が共同設立したセンテバレから名誉毀損（文書または口頭による中傷）で訴えられている。オンラインの裁判書類は、王子が元理事のマーク・ダイアー氏とともに、名誉毀損の被告であることを示している。

センテバレは「組織的なネガティブなメディアキャンペーン」によって「運営上の混乱および評判の損害」が生じたとして、ヘンリー王子に対する名誉毀損訴訟を提起したと、理事会が明らかにした。この訴訟は３月２４日に提起されたが、現時点で関連書類は公開されていない。

理事会およびエグゼクティブ・ディレクターは「センテバレは、イングランドおよびウェールズ高等法院において法的手続きを開始しました。当団体は、２０２５年３月２５日以降に展開された組織的なネガティブなメディアキャンペーンにより、団体、その指導部および戦略的パートナーに対して運営上の混乱と評判の損害が生じたため、裁判所の介入、保護および救済を求めています」と声明を出した。

続けて「本件は、証拠により当該メディアキャンペーンの首謀者と特定されたヘンリー王子およびマーク・ダイアー氏に対して提起されたものであり、このキャンペーンは大きく拡散し、団体およびその指導部に対する激しいネット上のいじめを引き起こしました。センテバレは、団体およびその指導部に関する虚偽の情報がメディアで流布され、職員や既存・将来のパートナーとの関係を損なおうとする試みが行われ、また団体に起因しない評判危機への対応に指導部の時間と資源が強制的に割かれるという被害を受けました」と述べた。

これに対し、ヘンリー王子とダイアー氏の広報担当者は「これらの攻撃的かつ有害な主張を断固として否定する」と反論した。

ヘンリー王子とレソトのシーイソ王子が２００６年にダイアナ元妃を偲んでセンテバレを共同設立。２００６年３月に理事会メンバーと理事会議長ソフィー・チャンダウカ博士との関係悪化を理由にヘンリー王子らが辞任して以来、センテバレは財政的に苦境に立たされている。