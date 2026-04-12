「仮面ライダーゼッツ」より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」が商品化決定
【S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム】 4月12日 商品化発表
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」の商品化を4月12日に発表した。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より主人公・万津莫がゼッツドライバーとデュアルメアカプセムを使用して変身した「仮面ライダーゼッツ カタストロム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。
特徴的な盛り上がった筋肉質な上半身やスーツの質感なども劇中にイメージに近い造形となっている。また、武器のトリプルゼッツァーを構えた姿も公開された。
詳細は近日公開を予定している。
『#仮面ライダーゼッツ』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 12, 2026
「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」が商品化決定！
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