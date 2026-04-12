2人の娘とともにマレーシアに移住中のタレントの優木まおみ（46）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を約5カ月ぶりに更新。近況を明かした。

「おはようございます 相変わらずマレーシアに大体います」と書き出し、「英語の勉強、マレーシアでの新会社立ち上げ、pilates、ピックルボールの練習などなどで、毎日楽しく過ごしていたら、界隈から“優木まおみXから消えた！”みたいに心配されてるようだったので、ここに生存確認ポストしておきます」と充実した日々を明かした。

ピックルボールにハマっているようで、「マレーシアはもちろん、日本帰国時ピックルボール一緒にするメンバー募集中」と呼びかけた。

優木は25年8月から芸能活動を一部休止し、子供たちとマレーシアに移住している。子供たちの教育が目的だが、昨年11月には自身も語学学校に通い、英語の能力を測るIELTSのスコアを上げ、大学院進学の希望も明かしていた。

優木は国立大学の東京学芸大学小学校教員課程国語科を卒業し、在学中にはハワイ大学にも語学留学していた経験もある。