一見すると「38」という数字を作るのは難しそうに思えますが、九九の知識をフル活用すれば一瞬でひらめくはず！ 計算の優先順位に気を付けながら、空欄に入る記号を考えてみてください。1分以内の正解を目指しましょう。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

計算の優先順位をしっかり意識すればすぐに解ける問題です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

7 □ 5 □ 3 = 38

ヒント：まずは「38」に近い数字を掛け算で作ってみましょう。7の段の九九を思い浮かべてみると……？

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正解：× と ＋

正解は「× と ＋」でした。

▼解説
大きな数字を作るために、まずは掛け算から検討するのがポイントです。

7 × 5 ＝ 35
35 ＋ 3 ＝ 38

このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して解いてみましょう。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)