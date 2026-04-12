【算数クイズ】解けるとすっきり！ 「7 □ 5 □ 3 = 38」の空欄に当てはまるのは？
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
計算の優先順位をしっかり意識すればすぐに解ける問題です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。
7 □ 5 □ 3 = 38
ヒント：まずは「38」に近い数字を掛け算で作ってみましょう。7の段の九九を思い浮かべてみると……？
答えを見る
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▼解説
大きな数字を作るために、まずは掛け算から検討するのがポイントです。
7 × 5 ＝ 35
35 ＋ 3 ＝ 38
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して解いてみましょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
計算の優先順位をしっかり意識すればすぐに解ける問題です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
7 □ 5 □ 3 = 38
ヒント：まずは「38」に近い数字を掛け算で作ってみましょう。7の段の九九を思い浮かべてみると……？
答えを見る
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正解：× と ＋正解は「× と ＋」でした。
▼解説
大きな数字を作るために、まずは掛け算から検討するのがポイントです。
7 × 5 ＝ 35
35 ＋ 3 ＝ 38
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して解いてみましょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)