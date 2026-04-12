「植木理子がアメリカを驚かせた」一矢報いるヘッド弾「無失点記録は865分で途切れた」と現地報道 なでしこJは１−２で敗れる
国際親善試合でアメリカ女子代表との３連戦に挑んでいる、なでしこジャパン。現地４月11日にカリフォルニア州サンノゼのペイパル・パークで行なわれた１戦目は、２点を先行される展開で、61分に植木理子の得点で１点を返したが、１−２で敗れた。
現地メディアもこの一戦を速報。『The Guardian』アメリカ版は「ラヴェルとヒープスの得点により、アメリカ女子代表は日本に快勝し、親善シリーズをスタートさせた」と見出しを打ち、以下のように報じた。
「ラヴェルは通算119試合目の出場で、９分にセットプレーから先制点を挙げ、48分にはヒープスへのアシストを決め、チームは２−０とリードを広げた。61分には植木理子が一発のシュートでアメリカ代表を驚かせ、９試合ぶりの失点で点差が縮まった」
記事によれば、アメリカ代表は10連勝を達成した一方、植木の得点により「無失点記録は865分で途切れた」という。日本の背番号９は、林穂之香のお膳立てから得意のヘディングシュートでネットを揺らした。
植木は79分にも至近距離で惜しいシュート。「同点に追いつく寸前まで迫ったが、ディッキーが反応してセーブした」と同メディアは伝え、「ディッキーはこの試合で４セーブを記録し、山下は１セーブだった」と日本の守護神にも言及した。
２戦目は14日に実施。ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドに場所を移して行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】植木理子のヘッド弾＆巧みな反転シュート
現地メディアもこの一戦を速報。『The Guardian』アメリカ版は「ラヴェルとヒープスの得点により、アメリカ女子代表は日本に快勝し、親善シリーズをスタートさせた」と見出しを打ち、以下のように報じた。
記事によれば、アメリカ代表は10連勝を達成した一方、植木の得点により「無失点記録は865分で途切れた」という。日本の背番号９は、林穂之香のお膳立てから得意のヘディングシュートでネットを揺らした。
植木は79分にも至近距離で惜しいシュート。「同点に追いつく寸前まで迫ったが、ディッキーが反応してセーブした」と同メディアは伝え、「ディッキーはこの試合で４セーブを記録し、山下は１セーブだった」と日本の守護神にも言及した。
２戦目は14日に実施。ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドに場所を移して行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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