「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点を追う初回先頭の第１打席で先頭打者アーチを放った。

右腕・ライターとの対戦。初球のフォーシームを悠然と見極め、２球目のチェンジアップは見逃した。３球目のフォーシームにも手を出さず、バッティングカウントに。４球目、内角スライダーを完璧に振り抜くと打球は右翼席に飛び込んだ。

レンジャーズがニモの先頭打者アーチで先制した直後、おかえしの先頭打者弾。ベンチに戻るとロハスとデコピンポーズを繰り広げ、スタンドを指さしながら笑みを浮かべていた。

ネットも先頭打者弾返しに「エグい」「これってよくやるよね？」「必殺先頭打者返し草」「すごすぎる」と騒然となった。３球目までアウトコースを攻められていた中、初対戦の投手が投じてきた内角スライダーに完璧に対応して見せた。

大谷は前日の試合で右前打を放ち、イチローを超える４４試合連続出塁をマーク。チームはマンシーのサヨナラ弾で勝利し、笑みを浮かべて歓喜の輪に加わっていた。

さらに２死一、二塁からテオスカー・ヘルナンデスが内角のチェンジアップを振り抜き、左中間へ勝ち越しの３ラン。２発で一挙４点のビッグイニングを作り、ベンチではテオスカーと大谷が笑みを浮かべてタッチをかわしていた。