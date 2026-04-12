人気5人組動画クリエイター・コムドットが、生放送中に人気アーティストへアポなしの出演交渉を実施。その相手が電話で生登場すると、視聴者から「電話出てくれるのあつい!!」「緊張感すごい」と驚きの声が殺到した。

【映像】緊張が走ったアーティストとの電話シーン

4月11日、『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』の生放送中に、翌日正午に行われる「カラオケミッション」の助っ人を探すことになったメンバー。ゆうまが「勇気出していいですか？失礼かもしれないけど…」と意を決して切り出したのは、シンガーソングライター・優里の名前だった。

優里といえば、『ドライフラワー』が音楽アワード「MTV VMAJ 2021」で年間最優秀楽曲賞「Song of the Year」を受賞し、「Billboard Japan 2021」では年間総合ソングチャート1位を獲得。「第36回日本ゴールドディスク大賞」で『ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー／ベスト5ニュー・アーティスト（邦楽）』に選出されるなど、名実ともに人気シンガーソングライターだ。

緊張の面持ちでゆうまが連絡すると、ほどなくして優里本人が電話に出た。ゆうまが恐る恐る、30時間生放送の最中であることと、カラオケ企画の助っ人を探していることを説明。「神みたいな人を誘っていいのか迷ったんですけど……」と本音を漏らしながら依頼を伝えた。

これに対し優里は「カラオケなの？ 明日の正午にやるってこと？」と内容を確認。驚愕の“神助っ人”誕生かと思われたが、「なるほどね……明日、東京にいないんだよね」というまさかの不在報告が告げられた。

惜しくも出演は叶わなかったものの、優里は最後まで気さくに応対。一連のやりとりに、コメント欄は「電話の時点ですごすぎる」「電話出てくれるのあつい!!」「えぐい！」「声やばい！！」「緊張感、、、すごい！」「ゆまたん緊張してる」「ゆうま頑張った」と大盛り上がりだった。