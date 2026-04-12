「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。新コスチュームを投稿した。

岡山国際サーキットでスーパーGT第1戦岡山（11、12日）が開催中で、水瀬は今季も「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動する。「2026フレエンちゃんのGTコスお披露目しましたっ 今回はなんと…あの“D’station Racingの緑”じゃないの 伝統のカチューシャもなくて今までとガラッと印象チェンジしました…！！！」とつづり、水色、黄色、白、銀の4色を使ったヘソ出し新コスチューム姿を披露した。カチューシャのかわりにヘッドホンをコーディネートしていることも特徴の1つだ。

ショートパンツに銀色のフリフリ、銀色のロングブーツで絶対領域があらわとなるデザインに「しかも…D’stationのロゴの字体も新しくなってておしゃれ感アップしてるよね 新しいNEXUSグループのロゴカラーがテーマで爽やか×近未来感のデザインがめーっちゃ可愛くてこちゃもお気に入りっ みんなはどうかな？」と伝えた。

さらに「いよいよ決勝日 本日も、私たちと一緒に777号車D'station Racingの応援をよろしくお願いします」と願った。同チームの777号車は予選を終え、ポールポジションを獲得している。

ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛いコス」「近未来的なデザイン」「美しいコスチュームお似合いです」「予想外すぎて驚き」「可愛い過ぎるよぉ〜」「超絶かわい〜よ」「足長っ」「女神様」などのコメントが寄せられている。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。自動車レースチーム「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動。特技は大食いで「元気なで食いしん坊」とも自称する。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。身長163センチ。血液型B。