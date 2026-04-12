伊藤洋輝がアクシデントで交代要求…バイエルンはザンクト・パウリ粉砕でブンデスリーガ新記録樹立
[4.11 ブンデスリーガ第29節 ザンクト・パウリ 0-5 バイエルン]
ブンデスリーガ第29節が11日に開催され、首位バイエルンは敵地で16位ザンクト・パウリに5-0で勝利した。今季の総得点を105に伸ばし、5試合を残してブンデスリーガのシーズン最多得点記録を更新。2位ドルトムントが敗れたため、ポイント差は12に拡大している。
DF伊藤洋輝はセンターバックで先発出場したが、後半22分にアクシデントで途中交代。左ふくらはぎを気にしながらベンチに向かってプレー続行不可能であることを伝え、ピッチを退く直前には座り込んでDFアルフォンソ・デイビスに左脚を伸ばしてもらっていた。ただ、その後は立ち上がり、自ら歩いてピッチを後にしている。
ザンクト・パウリではDF安藤智哉が先発フル出場した。ともにスタメン出場したMF藤田譲瑠チマは伊藤と同じ後半22分に途中交代。ベンチスタートのFW原大智は後半43分に投入された。
ブンデスリーガ第29節が11日に開催され、首位バイエルンは敵地で16位ザンクト・パウリに5-0で勝利した。今季の総得点を105に伸ばし、5試合を残してブンデスリーガのシーズン最多得点記録を更新。2位ドルトムントが敗れたため、ポイント差は12に拡大している。
DF伊藤洋輝はセンターバックで先発出場したが、後半22分にアクシデントで途中交代。左ふくらはぎを気にしながらベンチに向かってプレー続行不可能であることを伝え、ピッチを退く直前には座り込んでDFアルフォンソ・デイビスに左脚を伸ばしてもらっていた。ただ、その後は立ち上がり、自ら歩いてピッチを後にしている。
ザンクト・パウリではDF安藤智哉が先発フル出場した。ともにスタメン出場したMF藤田譲瑠チマは伊藤と同じ後半22分に途中交代。ベンチスタートのFW原大智は後半43分に投入された。