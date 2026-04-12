開催：2026.4.12

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が12日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとヤンキースが対戦した。

レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。

2回表、7番 オースティン・ウェルズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 TB 0-1 NYY

2回裏、6番 ジョニー・デルーカ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-1 NYY

6回裏、3番 ジョナサン・アランダ 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 2-1 NYY

8回表、8番 ホセ・カバジェロ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 TB 2-3 NYY

8回裏、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってファーストへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-3 NYY

10回表、8番 ホセ・カバジェロ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 TB 3-4 NYY

10回裏、9番 テーラー・ウォールズ 4球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでレイズ得点 TB 4-4 NYY、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 5-4 NYY

試合は5対4でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのコール・サルサーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はヤンキースのデービッド・ベッドナーで、ここまで0勝2敗5S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 10:10:27 更新