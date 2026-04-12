若手注目の尾上右近（３３）と、７代目尾上菊五郎（８３）の孫で寺島しのぶ（５３）の長男・尾上眞秀（１３）による歌舞伎座夜の部「連獅子」。ここに至るまでにドラマがある。

右近が続けてきた自主公演「研の會」がカギとなっている。１９年（第５回）には「弁天娘女男白浪」で演じた弁天小僧を、２２年の「團菊祭」で“昇格披露”した。決まった時「自宅ベッドの上で体育座りで泣いた」と喜びを語っていたのが忘れられない。

そして、音羽屋２人の「連獅子」は２４年（第８回）が初タッグ。“聖地”歌舞伎座で演じる役を受け身で待つのではなく「実の親子でない連獅子」を、自らの手でもぎ取った格好だ。

登場の瞬間から自主公演時とはまた異なる緊迫感が漂う。実の親子だろうがなかろうが、作品の世界に見る者を引き込む力があれば、関係ない。右近は眞秀に対し「言葉のやり取りより、一緒に舞台に立つことこそ、最大のコミュニケーション」と話す。

そして眞秀。彼を見るたび、１７年５月の初お目見えが思い出され、感慨深いものがある。当時４歳。あれから９年がたった今、中学２年で容姿、体形、そして感性も変化し続けている。舞台に立つだけで見る者を引きつける天性の華やかさがある。「優しいけれど、厳しい人」と右近に食らいつき、“名コンビ”の連獅子を目指してほしい。

１３歳の少年にとって、この１か月間、心身を極限まで追い込むのはハードに違いない。しかし千秋楽を終えた時、歌舞伎役者を志す気持ちが、一層揺るぎない、強固なものになっていれば、それが一番の成長の証しとなる。（内野 小百美）