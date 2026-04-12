WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

ボクシングのWBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳）が11日、東京・両国国技館で同級挑戦者決定戦に臨み、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）と対戦。神童は再起を懸けた難敵との一戦に9回終了TKO勝ちを飾り、5月に行われる井上拓真―井岡一翔戦の勝者への挑戦権を手にした。WBCのマウリシオ・スレイマン会長も那須川のパフォーマンスを手放しで絶賛した。

序盤から強烈な左ボディーを繰り出し、着実にダメージを与えた那須川。8回を終えての公開採点ではジャッジ3者の支持を得た。10回に入る前にエストラダが試合を諦め、那須川の勝利が決定。ガッツポーズとともに思わず涙した。人生初の再起戦。井上―井岡の勝者への挑戦権を得た。

WBCのスレイマン会長は一夜明けた12日に自身のXを更新。「テンシン・ナスカワは同級1位のエストラダを圧倒する信じられないパフォーマンスを見せ、バンタム級のWBC指名挑戦者となった。エストラダは肋骨2本を骨折しながらも勇敢に3ラウンドを戦い抜いた」と記し、両者を称えた。

那須川は試合後の会見で井上―井岡戦の勝者への挑戦権を得たことについて、「ひたすら（井上）拓真選手が勝つことを願ってテルテル坊主を作りたい」とし、「勝つことができてホッとしています。必ずリベンジしますので僕の船に乗っていただければ」と話した。



（THE ANSWER編集部）