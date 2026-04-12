「棺桶に入るときも“キレイだったね”と言われたいんです。毎日、年齢の壁と向き合いながら頑張っています」

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そんな強い覚悟が、美しさを支えている。ウエストは10代の頃から「58cm」をキープ、現在はSNSを中心に「美魔女ライダー」として活躍する黒木伴井（くろき・ともえ／53歳）さん。

43歳でおばあちゃんになった彼女はなぜいつまでも若々しく、美しい姿を保てるのか？ インタビュー前編をお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



インフルエンサーとして活躍する黒木伴井さん ©志水隆／文藝春秋

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43歳でおばあちゃんに

――“美魔女ライダー”として知られる黒木さんですが、元々はどんな活動をしていたのですか？

黒木伴井さん（以下、黒木） 19歳で自分の生け花教室を開き、フラワーコーディネーターの資格も取得しました。講師として全国を回ったり、ホテルやレストランなどのディスプレイ業も手がけていました。

――お花の先生なんですね、きっかけは何だったのでしょうか。

黒木 小学校4年生のとき、担任の先生が「いけばな龍生派」をされていて、「習ってみたい人は手を挙げて」と言ってくれたんです。当時はすごく内気で挙手できなかったのですが、その前からお花に興味があったので、勇気を出して先生にお願いしにいきました。それから毎週土曜に、各自が自宅の庭木を持参して生け方を教えていただきました。

「お花の先生」イコール「お嬢様」と思われることがあるのですが、私はまったくの庶民です（笑）。結婚・出産後も、育児をしながら仕事を続けてきました。

――43歳で「第6回国民的美魔女コンテスト」に挑戦した理由は何だったのでしょうか。

黒木 その年、娘が妊娠したんです。私は22歳で娘を産みましたが、娘は21歳でママになることに。「これからは、“おばあちゃん”として頑張ろう」と気持ちを新たにしました。「娘が頑張っているんだから、私も何かに挑戦してみたい」と思ったとき、目に止まったのが美魔女コンテストの募集だったんです。

他の大会は、参加費用が何万円もかかることもあるのですが、美魔女コンテストは参加無料だったので、経済的に余裕のなかった私は「これだ！」と思いました。

――ご家族の反応はいかがでしたか？

黒木 エントリーの段階で落選したら恥ずかしいと思って、家族にはナイショにしていました。ファイナリストに選出されてから報告し、最終選考会には、家族みんなが応援に駆けつけてくれました。

10代から“ウエスト58cm”を維持する秘訣

――ファイナリストになったことで、変化はありましたか？

黒木 “美魔女”としてお仕事をいただいたり、お声がけいただくことが増えて、周囲の状況が一変しました。ただ、田舎に住んでいることもあって、生活はまったく華やかではありません（笑）。

――年齢を重ねる中で、どうやって美貌を維持しているのでしょうか。

黒木 高校生のときからウエストは58cmと決めています。そのために、お風呂からあがったら浴室の洗い場で全身にクリームを塗って、その滑りを利用しながら毎日体操をしています。体操を終えるまでは、浴室から出てはいけないルールにしているんです。エステなどに通う余裕はないので、ヘッドスパや、小顔矯正の資格を取ってセルフケアしています。

棺桶に入る時も「黒木さんキレイだったね」と言われたいんです。毎日、年齢の壁と向き合いながら頑張っています。

――バイクに乗り始めたのはなぜだったのでしょうか。

黒木 49歳の時、たまたま仕事の関係で銀座のオートバイ用品店に立ち寄ったのが始まりでした。そこには、フランスのRuby（ルビー）というブランドの素敵なヘルメットが並んでいました。オーナーさんの勧めで試着させてもらった瞬間、「これをかぶってバイクに乗りたい！」と直感したんです。

その時は二輪の免許も持っていなかったのに、すぐヘルメットを注文しました。ハンドメイドによる受注生産のため17万円もしましたが、一目惚れでしたね。

友人の死が背中を押した

――以前からバイクに興味があったのですか？

黒木 イメージは最悪に近かったです。昔、母がスクーターに乗っていたとき自動車との衝突事故に遭って、頚椎を損傷する大怪我をしたことがありました。それ以来、家族の間で“バイクは触ってはいけない”ものになりました。夜遅く暴走族の騒音が聞こえることもあり、かなり印象が悪かったです。

――それでも、「バイクに乗りたい」という直感に従ったのはなぜだったのでしょうか。

黒木 その少し前に離婚をして、「何か新しいことをしたい」と思っていたんです。もう子育ても終わったし、「もし私の身に何かあっても、誰にも迷惑かからないかな」という気持ちもありました。

もう1つは、「二輪に乗りたい」と言っていた友人の言葉を思い出したからです。友人とは、2013年の「ミセス・インターナショナル」というコンテストで出会いました。

でも彼女は、数年前に癌で急逝してしまいました。「バイクに乗ってみたいね」と話していたときに、「どうして二輪の免許を取らないの？」と言われたことを、今でもよく覚えています。

なんとなく先延ばしにしていることを見透かされたようで、ドキッとしたんです。当時、彼女は子育てで忙しかったのですが、私は、やろうと思えばできたはずでした。その時のことが心に残っていて、「やりたいことは、できるうちにやろう」と思い、免許を取りに行くことを決めました。

しかし、年齢的に記憶力にはまったく自信がありませんでした。だから、逃げ道のない方法を選ぶことにしたんです。

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49歳でバイクデビュー。4年後に世界記録を更新…4人の孫を持つ黒木さんが「バイク沼」にハマったワケとは。

〈「うちのおばあちゃん、世界記録に挑戦したんだ」49歳でバイクデビュー→53歳で世界記録を更新…4人の孫を持つ53歳女性が「バイク沼にハマった」理由〉へ続く

（都田 ミツコ）