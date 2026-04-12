日経平均が歴史の転換点を迎え、「NISA貧乏」という言葉が生まれるなど投資ブームが再燃している昨今。株式投資の世界で“女神”として注目を浴びているのがフリーアナウンサーの佐田志歩さん（33）だ。現在はYouTubeの投資番組で数多く司会を務め、清楚なルックス、時にユニークな語り口で絶大な支持を集めている。

【写真】「東証にとんでもない爆美女が！」と話題になった当時の佐田さんをじっくり見る

現在大活躍の佐田さんだが、アナウンサー試験では約100社に落ち、地方局時代には全国放送に数秒映るために泥臭い努力を続けるなど、意外な一面があった。（全3回の1回目／続きを読む）



過去には約100社に落とされ、絶望したこともあるというフリーアナウンサーの佐田志歩さん

「証券取引所に“爆美女”がいる」と話題に

――本日はよろしくお願いします。佐田さんといえば、年始に大発会での晴れ着姿の写真が「東京証券取引所にて、とんでもない爆美女が目撃される」とXでバズっていましたね。

佐田志歩さん（以下、佐田） 東証さんからご招待があって大発会に参加させていただいたんですが、その時の写真がバズったみたいで。 話題にしていただいてありがたいですね。

――株をやっている方にはすごく知られている佐田さんですが、今回はこれまでの半生をお聞きできればと思います。ご出身は大阪なんですね。

佐田 豊中市出身です。ただ3歳までは父の転勤の関係で千葉県市川市に住んでいて、その後に大阪に戻りました。

――佐田さんといえばディズニー好きで知られていますが、その頃から縁があるんですね。

佐田 東京ディズニーランドが近かったので、私のディズニー好きの原点はそこですね。両親も大阪出身なので「こんなチャンスはない」という感じで、ディズニーランドにはよく連れて行ってもらいました。

――アナウンサーになりたいと思ったのはいつ頃ですか。

佐田 もともとテレビが好きで、特に大阪の情報番組のにぎやかな雰囲気が大好きだったんです。芸人さんたちが盛り上がる中で、そこに水をささないようにしながら番組を進行するアナウンサーの姿がすごくかっこよくて、憧れていました。

小学6年生の時に担任の先生から「佐田さんはすごく発表が上手だから、アナウンサーに向いているんじゃない？」と言われたことで本格的に目指すようになりました。そこからは後には引かないようにしようと思い、周りにも「私は絶対アナウンサーになる」と公言していました。

「お前は薄っぺらい」心が折れそうになったアナウンサースクールでの経験

――その後、神戸女学院大学に進学します。

佐田 アナウンサーをたくさん輩出しているという理由で選びました。有働由美子さんが一番有名なんですが、関西の各局に一人は大学出身のアナウンサーがいるくらいです。実際ゼミに一人はアナウンサーを目指している子がいました。大学2年生の頃からは大阪の厳しいアナウンススクールに通い始めて、心が折れながらも週2回通っていました。

――心が折れる？ 発声とかで怒られるんですか。

佐田 発声や発音がダメというよりも「そんな薄っぺらい人間性じゃアナウンサーにはなれない」「お前は特にこれまでの人生、苦労していないから薄っぺらいんだ」と言われて。確かに大きな苦労もなく、普通の家庭で普通に育っていたので「だから私はダメなんだ」となっていました。だからこそ、色々な挑戦をしなきゃいけないと思い、いろんなオーディションを受けていました。

――どんなオーディションを受けたんでしょうか。

佐田 アナウンサーをたくさん輩出している今宮戎神社の福娘は毎年オーディションを受けました。1回だけ最終審査まで残ったことがあったんですが、あとは玉砕という感じでしたね。福娘以外にも観光大使出身のアナウンサーが多かったので、いろいろ見つけて受けていました。その中で第4代の神戸ウエディングクイーンに選ばれました。初代は元フジテレビアナウンサーの永島優美さんです。

関西と東京は「かわいさ」のレベルが違った

――アナウンサー試験はかなりの長期戦ですよね。キー局から試験が始まり、準キー局、地方局と続いていきます。

佐田 しんどかったです。最初に衝撃を受けたのは大学3年生でした。インターンシップでテレビ朝日に行ったんですが、周りは東京の有名大学のミスコン出身の子たちばかりだったんです。東京の子たちは、関西でかわいいと呼ばれている子たちとレベルが違っていて「この世界で戦わないといけないんだ。無理かもしれない」と思ってしまって。キー局は、その時点でちょっと諦めちゃった部分もありました。

その中で、私が戦えるとしたら関西人という部分しかない。元々、関西のテレビ局の情報番組が好きだったということもあって、準キー局が心の中では第1志望という気持ちで試験に臨んでいたんです。

なのでキー局に落ちた時は、正直ショックではありましたけど、そこまで引きずらなかったんですが、関西の準キー局に4局全部、しかもどれも1次試験で落ちてしまって。「私の未来が絶たれた」と落ち込みました。

――そこからも試験は続いていきます。

佐田 地方局の採用試験が始まる中で「北海道の局や福岡の局もすごく魅力的だな」と思うようになっていたんですが、そちらもダメで。北海道のテレビ局では3次試験の合宿まで残ったんです。合宿まで行くとその会社を好きになっちゃうじゃないですか？ 不合格の通知をスタバで見て、泣きました。あまりにつらくて、アナウンサー受験をやめようかなと思うくらい凹みました。

約100社から落とされ続け……それでも諦めなかったワケ

――それでもアナウンサーを諦めなかったのはどうしてでしょうか。

佐田 自分の中では「負けたくない」という気持ちと、大学生の時に通っていたテレビ朝日アスクの中山貴雄校長が生徒に語った「アナウンサーは、なってから席替えが可能だから」という言葉のおかげです。要はキー局、準キー局に落ちたとしても、地方局に滑り込めば、そこからフリーアナウンサーに転身して全国放送に出られたりとキャリアの逆転はできるということです。その言葉を希望に「どんな地方でも受けよう」と頑張れました。

――佐田さんは最終的に瀬戸内海放送のアナウンサーになりますが、トータルでどのくらいのテレビ局を受けたんでしょうか。

佐田 エントリーシートで落ちたところも含めると100社はいくかもしれません。面接に行くためには旅費もかかるので「これは果たしてペイできるんだろうか。アナウンサーになれなかった場合、ただの無駄金になるんじゃないか」と、お金を払ってくれた親への申し訳なさもありました。

――だからこそ瀬戸内海放送での採用が決まった時は相当うれしかったのではないですか。

佐田 安堵の方が先でした。そこから「本当にアナウンサーになれるんだ」という喜びが、後からじわじわ湧いてきたという感じでした。

「全国区」を目指す上で、出演を狙っていた番組とは？

――念願のアナウンサーになってから、それまで描いた理想とのギャップなどはありましたか。

佐田 もともと情報番組がやりたかったんですが、私が入った局には報道番組しかなかったんです。なので報道番組の中で、情報番組で扱うようないわゆる「やわネタ（＝やわらかいネタ）」を、自分で取材してやっていました。

あと四国エリアで一番知名度のあるアナウンサーになりたいという思いはずっと持っていました。ただ、地方で有名なアナウンサーって、地元のバラエティー番組に出て人気が出るパターンが多いんですよ。報道番組しかできない中ではそのやり方では難しい。だったら、せめて自分の強みを見つけなきゃと地方局時代はすごく迷走をしていました。

スイーツコンシェルジュの資格を取って、スイーツコーナーを自分で作ればいいのではと思って、資格を取ったこともあります。他にも地方局のアナウンサーにとって『朝だ!生です旅サラダ』（朝日放送）の生中継コーナーは全国放送に出られるチャンスなので、絶対出たいと思っていました。

「暴走アナ」として話題に

――『旅サラダ』出演はどういう流れになるんですか。

佐田 『旅サラダ』に出られるアナウンサーは局に一人なので、まずは局内での選抜になるんです。みんな狙っている番組なんですが、私も「絶対これは出たい」と社内で言い続けていたんです。それでありがたいことに1年目の夏から『旅サラダ』に出演することができて。

そこで当時中継リポーターだったラッシャー板前さんとの絡みが好評で、話を聞かない“暴走アナ”として気に入ってもらえたようです（笑）。その後も2回、3回と出演することができました。

――全国放送出演の反響は大きかったですか。

佐田 インスタのフォロワーさんが急に増えたりはしましたが、ものすごく大きいというわけではありませんでした。でも「やるしかない」という感じでやっていました。局内でも「全国放送に1回でも多く映る」という気概だけは誰にも負けなかったと思います。

全国放送にいかに映るか、命をかけて試行錯誤

――今の佐田さんのイメージと違いますね。ハングリー精神が強い。

佐田 全国放送の『スーパーJチャンネル』（テレビ朝日）で地方局のアナウンサーが映るタイミングは、初雪か、桜の開花か、猛暑日のタイミングなんです。なので、雪が降れば一番に外に飛び出していましたし、桜はいつ開花するか分からないので、その時期は毎日標本木に行って「桜が開花しました」という瞬間を他の人に取られないようにしていました（笑）。

リポートの時間も、35秒くらいの短いバージョンから、結構長めのものまで、5パターンくらい撮って『スーパーJチャンネル』のディレクターに送っていました。見つけてもらいやすくなるように、リポート内容も全部文字起こしして「何分：佐田志歩リポート」と送ってました。

――それは佐田さん以外もやっていらっしゃるんですか？

佐田 そこまで命をかけて全国放送に映ろうとしている人は多分いなかったと思います（笑）。

――なぜ、そこまで全国放送に出たいという思いが強かったんでしょうか？

佐田 実は地方局だと、本当はいいVTRを作る方が評価が上がり、全国放送に出たとしてもそこまで評価は上がらないんです。それでも全国に出たら、大阪の母も見てくれますし、何か一つ「アナウンサーになった」という感触を得られる気がしたんです。なので、そこはぶれずに4年間やっていました。

撮影：志水隆／文藝春秋

〈27歳での制服姿は「大丈夫かな？」と不安だったが…爆美女フリーアナウンサー（33）が投資知識ゼロ→“投資の女神”に成り上がるまで〉へ続く

（徳重 龍徳）